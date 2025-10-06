Λήγει σήμερα η προθεσμία αιτήσεων για το πρόγραμμα προεργασίας στη Θεσσαλία

Oλοκληρώνεται σήμερα (23:59) η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) εθελοντικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα προεργασίας 500 άνεργων νέων, ηλικίας 18-30 ετών, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η δράση προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία σε φορείς κοινωνικού χαρακτήρα, αναβαθμίζοντας παράλληλα τα προσόντα τους μέσα από συμμετοχή σε δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι 18-30 ετών, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες, με τη ΔΥΠΑ να καταβάλλει στους ωφελούμενους:

μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.



Κάθε ΑΜΚΕ ή ΜΚΟ μπορεί να αιτηθεί τη συμμετοχή έως και 100 ανέργων. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι να μην έχει πραγματοποιηθεί μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας τον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά EΔΩ