Λάρισα: Χειροπέδες σε 48χρονο για διατάραξη κοινής ησυχίας

Συνελήφθη, χθες (23-05-2026) στη Λάρισα, στα όρια του αυτοφώρου, 48χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου, από το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ειδικότερα, τις μεταμεσονύχτιες ώρες προχθές (22-05-2026) στην οικία του σε περιοχή της Λάρισας, ο προαναφερόμενος είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με αναπαραγόμενη μουσική σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων.

Κατασχέθηκαν -1- ηχείο, -1- μείκτης και -1- ενισχυτής.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.