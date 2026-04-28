Λάρισα: Πάνω από 300 παραγωγοί αποκλείστηκαν από τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές του Daniel

Τρία χρόνια μετά τις καταστροφές που προκάλεσε το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Daniel», σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις των φερτών υλικών που κατέστρεψαν καλλιέργειες και περιουσίες και παρά τις συνεχείς κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις, αρκετοί πληγέντες παραγωγοί εξακολουθούν να αγωνίζονται για τη δικαίωσή τους.

Το θέμα απασχόλησε σύσκεψη μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα & Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρη Τσέτσιλα, του Γενικού Δ/ντη της ΔΑΟΚ κ. Δημήτρη Σταυρίδη και επιτροπής αποτελούμενης από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συλλόγων Νέσσωνος, Φαλάνης, Αμπελώνα-Βρυότοπου, καθώς και του προέδρου της ΕΟΑΣΝΛ Ρ. Μαρούδα.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν γενικά τα προβλήματα που προέκυψαν από τις καταστροφές του «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023 στους Δήμους Τεμπών, Τυρνάβου και Κιλελέρ, καθώς και ζητήματα που απορρέουν από αστοχίες στη διαδικασία καταγραφής και αποζημίωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε περιπτώσεις στις οποίες λόγω λαθών σε δηλώσεις ή διαδικασιών που σχετίζονται με ΚΥΔ, παραγωγοί αποκλείστηκαν από αποζημιώσεις, παρά το γεγονός ότι έχουν υποστεί αποδεδειγμένα σοβαρές ζημιές. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι με πρόσφατες αποφάσεις αποζημιώνονται άλλες περιοχές της χώρας για φερτά υλικά, ενώ περιοχές της Θεσσαλίας, που υπέστησαν εκτεταμένη οικολογική και οικονομική καταστροφή, παραμένουν εκτός.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας δήλωσε ότι θα επιδιώξει άμεσα συνάντηση με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Λάρισα με στόχο την πλήρη ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού και την προώθηση λύσεων για την αποκατάσταση των αδικιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στον Δήμο Τεμπών έχουν κατατεθεί περισσότερες από 87 αιτήσεις, που αφορούν πάνω από 3.700 στρέμματα καλλιεργειών (εκ των οποίων 980 στρέμματα δενδρώδεις καλλιέργειες). Στον Δήμο Τυρνάβου, οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 110, με τις πληγείσες εκτάσεις να υπερβαίνουν τα 5.000 στρέμματα (εκ των οποίων 1.100 δενδρώδεις), ενώ αντίστοιχες είναι οι καταγραφές ζημιών και στον Δήμο Κιλελέρ.

Οι παραγωγοί και οι εκπρόσωποι των φορέων τόνισαν ότι είναι αδιανόητο να αποκλείονται από αποζημιώσεις αγρότες που υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή των περιουσιών τους, εξαιτίας υπηρεσιακών λαθών ή ελλιπούς ενημέρωσης από τα ΚΥΔ, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της αδικίας και τη στήριξη της πολιτείας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε διαρκή συνεργασία με τους αγροτικούς φορείς, με στόχο την προώθηση δίκαιων και ουσιαστικών λύσεων για την ενίσχυση και αποκατάσταση του πρωτογενούς τομέα της περιοχής.