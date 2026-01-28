Λάρισα: Νεκρός φίλαθλος του ΠΑΟΚ μετά την τραγωδία – Τον πρόδωσε η καρδιά του

Δεν λέει να τελειώσει αυτή η «μαύρη» μέρα που ξημέρωσε για την Ελλάδα.

Η τραγωδία συνεχίζεται, καθώς η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για τον χαμό ενός ακόμα οπαδού του.

Ένας 55χρονος που διέμενε στην Λάρισα, γνωστός στο οπαδικό κίνημα του Δικέφαλου, άφησε την τελευταία του πνοή προδομένος από την καρδιά του!

Ο άτυχος 55χρονος ο οποίος είχε πρόβλημα με την καρδιά του και είχε προγραμματίσει επέμβαση, δεν άντεξε στο άκουσμα της τραγικής είδησης από τη Ρουμανία και «έφυγε» εξαιτίας καρδιακού επεισοδίου, ενώ υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι κάποιο από τα θύματα του τροχαίου ήταν στον φιλικό του κύκλο.

