Λάρισα: Έπεισαν γυναίκα να βάλει τα χρυσαφικά της σε λεκάνη και να την αφήσει έξω από το σπίτι της 

Θύμα απάτης έπεσε μια γυναίκα στη Λάρισα τοποθετώντας σε λεκάνη έξω από την πόρτα του σπιτιού της χρυσαφικά και κοσμήματα.

Aναλυτικά:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -3- ημεδαπών ανδρών (ηλικίας ο ένας 22 και οι άλλοι δύο 25 ετών) και άγνωστου -μέχρι στιγμής- ατόμου, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 20-11-2025 στη Λάρισα, άγνωστος επικοινώνησε με ημεδαπή γυναίκα, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα διαρροής ρεύματος στην οικία της, την έπεισε να τοποθετήσει χρυσαφικά – κοσμήματα, εντός λεκάνης, την οποία άφησε έξω από την πόρτα της οικίας της. Ακολούθως, άγνωστος-οι αφαίρεσε-αν τα προαναφερόμενα χρυσαφικά – κοσμήματα.

Από την έρευνα των αστυνομικών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των τριών ημεδαπών δραστών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, οι δύο εξ αυτών, από κοινού με έναν ακόμα άγνωστο συνεργό τους, οργανώθηκαν σε ομάδα με σκοπό τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων, με το πρόσχημα ότι τυγχάνουν υπάλληλοι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ενώ ο τρίτος τους παρείχε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της προαναφερόμενης αξιόποινης πράξης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.