Κουρέτας: Το σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας για μια ανθεκτική  φυτική παραγωγή

Τη φιλοσοφία της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των υποδομών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής ανέπτυξε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ανοίγοντας τις εργασίες της 3ήμερης Πανελλαδικής Συνάντησης Φυτοπροστασίας που ξεκίνησε σήμερα στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Η συνάντηση θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες συνέδρους από όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων επιστήμονες, ερευνητές, γεωπόνους, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται οι σύγχρονες προκλήσεις της φυτοπροστασίας, η βιώσιμη γεωργία, οι νέες τεχνολογίες και η προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής.

Στην εισήγησή του με θέμα «Το σύστημα της Πολιτικής Προστασίας και η σημασία του στη Φυτοπροστασία», ο Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε ότι τόσο η πρόληψη και η έγκαιρη παρακολούθηση των φαινομένων, όσο και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και στην προστασία της αγροτικής γης και της φυτικής παραγωγής. Αναφέρθηκε στα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, όπως οι κακοκαιρίες Daniel και Ιανός, τα οποία – όπως τόνισε – άλλαξαν τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων στην περιοχή και ανέδειξαν την ανάγκη αλλαγής φιλοσοφίας στην πολιτική πρόληψης.

Όπως εξήγησε, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εφαρμόζει μέτρα προσαρμογής και μετριασμού του κινδύνου καταστροφών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Μέσω ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και συνεχών επενδύσεων σε εξοπλισμό, καταγράφονται δεδομένα για τα καιρικά φαινόμενα και τη στάθμη των ποταμών, ενώ λειτουργούν σταθμήμετρα και μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς των υδάτινων όγκων.

«Για πρώτη φορά, με τα εργαλεία αυτά είναι δυνατή η πρόβλεψη της πλημμυρικής αιχμής, όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Byron, που αποτέλεσε δοκιμή για το σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κουρέτας σημείωσε ακόμη ότι οι πλημμύρες προκαλούνται όταν το έδαφος έχει ήδη κορεστεί από παρατεταμένες βροχοπτώσεις, γεγονός που αυξάνει την επιφανειακή απορροή και οδηγεί σε ταχεία άνοδο της στάθμης των ποταμών.

Αναφερόμενος στη σημασία της διοργάνωσης, υπογράμμισε ότι το συνέδριο αποτελεί σημαντικό πεδίο ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών, με στόχο τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την πράξη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της θεσσαλικής γεωργίας.

Καλωσορίζοντας τους συνέδρους στην έναρξη των εργασιών, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δρ. Δημήτριος Σταυρίδης, τόνισε τη σημασία του συνεδρίου για τον Έλληνα αγρότη, επισημαίνοντας ότι η κλιματική κρίση έχει ήδη φέρει νέες προκλήσεις και νέους εχθρούς στη φυτική παραγωγή.

Χαιρετισμούς στην έναρξη των εργασιών απηύθυναν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, οΑντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας, εκ μέρους του Δημάρχου Λαρισαίων, η Αντιδήμαρχος Αγροτικής και Περιαστικής Ανάπτυξης Ελίζα Παπαδοπούλου, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Σπύρος Μάμαλης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας –Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητής Αλέξανδρος Παπαχατζής.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου αφορούν καλλιέργειες κηπευτικών, ανθεκτικότητα των καλλιεργειών, βιολογική γεωργία, καινοτόμες προτάσεις και προϊόντα, καθώς και την ασφάλεια και ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.