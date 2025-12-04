Κουρέτας σε Τσιάρα: Να αποκατασταθεί η αδικία με τους πληγέντες κτηνοτρόφους Daniel και Εlias

Να μεριμνήσει άμεσα το Υπουργείο για την αποκατάσταση της αδικίας που αφορά τους κτηνοτρόφους που απώλεσαν το ζωικό τους κεφάλαιο κατά τη διάρκεια των θεομηνιών DANIEL και ELIAS και οι οποίοι αποζημιώθηκαν με πολύ χαμηλότερο ύψος τιμών ανά ζώο και επιπλέον δεν έλαβαν καμία οικονομική ενίσχυση απωλεσθέντος εισοδήματος, ζητά με επιστολή του προς τον ΥΠΑΑΤ Κ. Τσιάρα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας σημειώνει την ανάγκη ένταξης των παραπάνω κτηνοτρόφων, τόσο στην εφ’ άπαξ καταβολή της ενίσχυσης για την απώλεια εισοδήματος, όσο και στην καταβολή της διαφοράς στην αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου με τις τιμές ανά ζώο που αποζημιώθηκαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι από τις επιζωοτίες της πανώλης και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Αναλυτικότερα η επιστολή Δημ. Κουρέτα στον κ. Τσιάρα αναφέρει: Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα θέμα που προέκυψε με τις αποζημιώσεις των πληγέντων κτηνοτρόφων της Περιφέρειάς μας, από την ευλογιά.

Τόσο το ποσό αποζημίωσης ανά ζώο, όσο και η εφ’ άπαξ αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά και την πανώλη των αιγοπροβάτων, είναι μέτρα που θα στηρίξουν τους κτηνοτρόφους και θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις τραγικές οικονομικές συνθήκες που βιώνουν μετά τη θανάτωση των ζώων τους.

Με βάση όμως τις τρέχουσες τιμές αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου και της απώλειας εισοδήματος, δημιουργείται μια μεγάλη αδικία σε σχέση με τους κτηνοτρόφους που απώλεσαν το ζωικό τους κεφάλαιο κατά τη διάρκεια των θεομηνιών DANIEL και ELIAS και οι οποίοι αποζημιώθηκαν με πολύ χαμηλότερο ύψος τιμών ανά ζώο και επιπλέον δεν έλαβαν καμία οικονομική ενίσχυση απωλεσθέντος εισοδήματος.

Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε όπως άμεσα μεριμνήσετε για την αποκατάσταση της αδικίας αυτής έναντι μερίδας κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάσσοντας και τους πληγέντες κτηνοτρόφους από τις θεομηνίες DANIEL και ELIAS, τόσο στην εφ’ άπαξ καταβολή της ενίσχυσης για την απώλεια εισοδήματος, όσο και καταβάλλοντάς τους την διαφορά στην αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου με τις τιμές ανά ζώο που αποζημιώθηκαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι από τις επιζωοτίες της πανώλης και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.