Κουρέτας: Πολυεπίπεδη η δράση της Περιφέρειας μετά τον Daniel

«Θα μπορούσαμε στον Ιανό να είχαμε κάνει πράγματα, αλλά δεν φροντίσαμε να χτίσουμε ένα δίχτυ προστασίας στη Θεσσαλία».

Με αυτή την αποστροφή, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, στηλίτευσε ουσιαστικά την αδυναμία της Πολιτείας τα προηγούμενα χρόνια να αναγνωρίσει τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής.

Μιλώντας στο συνέδριο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη που διεξήχθη στην Πάτρα με τη συμμετοχή πολιτικών, ακαδημαϊκών και τεχνοκρατών, ο Δημήτρης Κουρέτας έκανε λόγο για πολυεπίπεδη δράση που απαιτήθηκε μετά τη μεγάλη καταστροφή του Daniel, τόσο σε επίπεδο αποκατάστασης όσο και προληπτικής παρέμβασης, στο πλαίσιο πάντα του σχεδιασμού της προτεραιοποίησης των έργων.

«Φτιάξαμε ένα σύστημα πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια και βάσει αυτού κάναμε αποκατάσταση σε πάνω από 1.000 σημεία», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και αναφέρθηκε ειδικά στο Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο είναι το πρώτο που έχει δημιουργηθεί στη χώρα. Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση των έργων που απαιτούνται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε προτεραιότητα προς υλοποίηση βρίσκονται τα έργα ορεινής υδρονομίας. «Αυτή τη στιγμή, εργολάβος υπάρχει μόνο στη Μαγνησία» επισήμανε, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «μες το καλοκαίρι θα υπάρχει και στους υπόλοιπους τρεις νομούς. Μέσα στο 2027, με όσα έχουμε κάνει, θα έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο προστασίας σε πλημμυρικές αιχμές, τύπου Daniel, αλλά όχι στο απόλυτο», επισήμανε ο κ. Κουρέτας.

Ως «ακρογωνιαίο λίθο» της πρόληψης των πλημμυρικών φαινομένων, χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δημήτριος Κατσαρός, τα μικρά έργα ορεινής υδρονομίας, συμφωνώντας ουσιαστικά με την στρατηγική Κουρέτα την οποία ήδη υλοποιεί στη Θεσσαλία. «Πρέπει να κάνουμε από μικρές δράσεις στην καθημερινότητα μέχρι πολύ μεγαλύτερες όσο οι φορείς ανεβαίνουν στην ιεραρχία, καθώς και μια κρατική πολιτική που θα διασφαλίζει ένα σύστημα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα προλαμβάνει και δεν θα μένει στην καταστολή», τόνισε ο κ. Κατσαρός.

«Οι φυσικές καταστροφές δεν αποτελούν μια ατυχή παρένθεση. Είναι οι προκλήσεις που περιμέναμε μεν πιο μετά, αλλά έχουν έρθει στο σήμερα», είπε ο Ευάγγελος Καραχάλιος, Πρόεδρος του ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, και διευκρίνισε ότι αποτελούν προβλέψιμους κινδύνους. Ως προς τους παράγοντες που επιτείνουν τις επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων, ξεχώρισε τη γήρανση των υποδομών, την άναρχη χωρική ανάπτυξη, τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων και την απουσία κουλτούρας πρόληψης. «Ακόμα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, επιβάλλουν όταν γίνει μια καταστροφή να αποκαταστήσουμε τις υποδομές και το φυσικό περιβάλλον στην πρότερη κατάσταση. Καμία κουλτούρα ανθεκτικότητας», επισήμανε.

«Έχουμε ξεκάθαρα κλιματική κρίση, όχι κλιματική αστάθεια», απάντησε ο Δρ. Σπυρίδων Βασιλάκος, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), τονίζοντας μάλιστα ότι δεν μπορούμε ούτε να αποφύγουμε την κλιματική κρίση ούτε να τη σταματήσουμε.

Να σημειωθεί ότι η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 14ου Regional Growth Conference (RGC 2026) με συνδιοργανωτές την εφημερίδα «Πελοπόννησος», την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, με την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, ενώ συντόνισε ο Τρικαλινός δημοσιογράφος Βασίλης Αλεξίου.