Κουρέτας: «Η Μάχη της Πόρτας διδάσκει ότι η ενότητα μπορεί να υπερβεί κάθε δυσκολία»

Στις εκδηλώσεις μνήμης για την 83η επέτειο της ιστορικής Μάχης της Πόρτας, που πραγματοποιήθηκαν στην Πύλη Τρικάλων, παρέστη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέταςσυνοδευόμενος από τη Χωρική Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και τον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Δια Βίου Μάθησης ΘανάσηΞάφο, τιμώντας ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Εθνικής Αντίστασης.

Η Μάχη της Πόρτας, που διεξήχθη στις 8 και 9 Ιουνίου 1943 στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα μεταξύ της θεσσαλικής πεδιάδας και της νότιας Πίνδου, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες σελίδες του αντιστασιακού αγώνα κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Η επιτυχής αντιμετώπιση των κατοχικών δυνάμεων από τις αντιστασιακές οργανώσεις ανέδειξε τη δυναμική του αγώνα για την ελευθερία και ενίσχυσε το ηθικό του ελληνικού λαού.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας στάθηκε ιδιαίτερα στο διαχρονικό μήνυμα της μάχης, υπογραμμίζοντας ότι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της δεν είναι μόνο η στρατιωτική της σημασία, αλλά κυρίως το γεγονός ότι άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες και αντιλήψεις βρέθηκαν στην ίδια πλευρά της ιστορίας απέναντι σε έναν κοινό κίνδυνο.

«Η Μάχη της Πόρτας δείχνει ότι στις κρίσιμες στιγμές του Ιουνίου του 1943 αγωνιστές διαφορετικών αντιστασιακών οργανώσεων παραμέρισαν τις επιμέρους διαφορές τους και συνεργάστηκαν απέναντι στον κοινό κίνδυνο της κατοχής. Η κοινή αυτή προσπάθεια απέδειξε ότι η ενότητα, η αλληλεγγύη και η προσήλωση σε υψηλά ιδανικά μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα που υπερβαίνουν τις δυνατότητες κάθε ομάδας ξεχωριστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κουρέτας επισήμανε ότι το μήνυμα της Πόρτας παραμένει επίκαιρο και σήμερα, καθώς οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν συνεννόηση, συνεργασία και κοινό βηματισμό. Όπως τόνισε, η ιστορική μνήμη δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά αποτελεί πολύτιμο οδηγό για το παρόν και το μέλλον.

«Όταν οι άνθρωποι βάζουν το συλλογικό συμφέρον πάνω από τις διαφορές τους, μπορούν να πετύχουν στόχους που φαντάζουν αδύνατοι. Αυτό είναι το διαχρονικό δίδαγμα της Πόρτας και αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο εργαζόμαστε και σήμερα για τη Θεσσαλία», σημείωσε.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την απόδοση τιμών στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Μάχης, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, φορέων και πολιτών.