Κουρέτας: Αποβάλλουμε τον στιγματισμό από τα σχολεία – Χρηματοδότηση προγράμματος από την Περιφέρεια

Η ενίσχυση δομών της Θεσσαλίας για παροχή μαθησιακής υποστήριξης και ενδυνάμωσης των μαθητών με αναπηρία, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση και την πλήρη συμπερίληψή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ένα από τα κεντρικά προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η συνεκπαίδευση και η συμπερίληψη για την ισότιμη πρόσβαση και ένταξη 326 μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης θα επιτευχθεί μέσω της παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης από εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, καθώς και μέσω της αξιοποίησης των δομών των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης.

Η δράση αφορά τη στήριξη και ενίσχυση των δομών που εξυπηρετούν μαθητές/τριες με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με έμφαση στη συνεκπαίδευση (inclusion) – δηλαδή στην ένταξή τους στη γενική εκπαίδευση.

Η Περιφέρεια με χρηματοδότηση 24.600.000ευρώ (από πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +), εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Ουσιαστικά το πρόγραμμα καλύπτει την πρόσληψη ή διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε οι μαθητές/τριες που χρειάζονται ειδικής μορφής υποστήριξη να λαμβάνουν εντός του σχολείου τη φροντίδα που απαιτείται. Με το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα η Περιφέρεια θα προχωρήσει στην ενίσχυση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., πρώην ΚΕ.ΣΥ.) με εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να επιτευχθεί η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι θα μπορούν με μαθησιακή υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης τους.

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας λήφθηκαν υπόψη και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

«Για πέντε χρόνια η Περιφέρεια θα παρέχει στήριξη των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς οι οποίοι συλλειτουργούν και συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και υποστηρίζουν τους μαθητές με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με εύλογες προσαρμογές στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Στόχος μας είναι να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός αυτονομίας των μαθητών/τριών, τόσο σε μαθησιακό, όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο για τη μετάβασή τους από την εξατομικευμένη υποστήριξη στην αυτόνομη λειτουργία τους στο πλαίσιο της τάξης. Ο στιγματισμός δεν έχει θέση στα σχολεία. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τον αποβάλλει και ανοίγει την πόρτα της συμπερίληψης και της ισοτιμίας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας.