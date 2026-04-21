Κουρέτας: “Αναγκαίος ο οδικός χάρτης για την επανεκκίνηση της κτηνοτροφίας”

Τη δρομολόγηση ειδικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους, με έμφαση σε έργα ασφαλτοστρώσεων, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, κατά την επίσκεψή του στον Συνεταιρισμό Αγελαδοτρόφων – Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας, στις εγκαταστάσεις του στη Λαζαρίνα Καρδίτσας.

«Πρόκειται για μία ακόμη κατεύθυνση στήριξης του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται έντονα από ακραία καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους», τόνισε ο κ. Κουρέτας, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα του ειδικού αυτού μέτρου, που θα συμβάλλει και στην αποτελεσματικότητα των μέτρων Βιοασφάλειας.

Αναλυτικότερα, στο επίκεντρο της συνάντησης με τη διοίκηση και τα μέλη του Συνεταιρισμού τέθηκαν συνολικά τα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει η ευλογιά, με κοινό τόπο όλων των παρεμβάσεων την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου «οδικού χάρτη» για την επόμενη ημέρα, καθώς ο κλάδος βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Καθοριστικό πρόβλημα που αναδείχθηκε είναι η αδυναμία ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Η καθολική απαγόρευση εισαγωγής ζώων, που ισχύει από τα τέλη Φεβρουαρίου και έχει ουσιαστικά «παγώσει» κάθε προσπάθεια επανεκκίνησης. «Έχουν χαθεί στη χώρα μας περίπου 600.000 ζώα. Αν συνυπολογίσουμε και την παραγωγή, μιλάμε για απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, ζητώντας από το αρμόδιο Υπουργείο την επιτάχυνση των διαδικασιών στήριξης.

«Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή ζώων και πρέπει να δούμε και να πιέσουμε το Υπουργείο πώς θα λυθεί αυτό. Υπάρχουν σκέψεις να επαναδιαπραγματευτούμε το συνολικό κλείσιμο και να επιτραπούν εισαγωγές με αυστηρές προδιαγραφές», σημείωσε, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης, ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να επανεκκινήσουν τη δραστηριότητά τους.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης προανήγγειλε πρωτοβουλία διαλόγου με βουλευτές, αγρότες, κτηνοτρόφους και το αρμόδιο Υπουργείο για τη διαμόρφωση δέσμης μέτρων, που θα καλύπτουν τόσο την κτηνοτροφία όσο και συνολικά τον πρωτογενή τομέα κάνοντας αναφορά και στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας ,η οποία σύντομα θα παρουσιάσει το στρατηγικό σχέδιο για το μέλλον του βαμβακιού . «Το ζητούμενο είναι να επανέλθει η κτηνοτροφία και συνολικά ο πρωτογενής τομέας. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε όλοι μαζί» τόνισε ο κ.Κουρέτας.

Αναφορικά με το ζήτημα του εμβολιασμού, που τέθηκε από τον πρόεδρο του συνεταιρισμού Γιώργο Βαϊόπουλο, ο κ. Κουρέτας σημείωσε ότι, σε πρόσφατες επαφές του με ευρωπαϊκούς φορείς, εξετάστηκε η δυνατότητα εφαρμογής του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η υποχρεωτική παστερίωση του γάλακτος.

Την αγωνία για το μέλλον του κλάδου, εξέφρασε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του συνεταιρισμού, Αλέξανδρος Μανούρας, ο οποίος τόνισε: «Έχουμε 20 πληττόμενους παραγωγούς από την ευλογιά. Δεν υπάρχει χειρότερο. Το κρίσιμο ζήτημα είναι τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή συμφωνία για κλιμάκωση των πιέσεων προς την Πολιτεία, με στόχο την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων και την αποτροπή της οριστικής εγκατάλειψης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην περιοχή.