Καταδίωξη με κλεμμένο τζιπ τριών ανηλίκων από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων

Σκηνές που θύμιζαν ταινία εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στις Αλυκές του Βόλου, με δράστες τρεις ανηλίκους , που είχαν φύγει λίγο νωρίτερα από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων.

Πιο συγκεκριμένα οι τρεις ανήλικοι εντόπισαν το τζιπ που ήταν σταθμευμένο στο πρώτο πάρκινγκ των Αλυκών ότι ήταν ξεκλείδωτο- ο ιδιοκτήτης του τζιπ διαμένει δίπλα από το σημείο της κλοπής- επιβιβάστηκαν και έφυγαν με κατεύθυνση τον Βόλο.

Ο ιδιοκτήτης αντιλαμβανόμενος την κλοπή, επιβιβάστηκε σε άλλο αυτοκίνητο της οικογένειας και άρχισε να τους καταδιώκει, ενώ παράλληλα άλλοι άνθρωποι της οικογένειας κάλεσαν σε βοήθεια την Αστυνομία.

Η καταδίωξη ήταν επεισοδιακή καθώς οι τρεις ανήλικοι βγήκαν με το κλεμμένο όχημα στην λεωφόρο Αθηνών με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με αποτέλεσμα μετά από μερικά χιλιόμετρα, κοντά στο ύψος του Εκθεσιακού Κέντρου του Βόλου, να χάσουν τον έλεγχο και να καρφωθούν σε ένα δέντρο.

Αμέσως μετά αποβιβάστηκαν από το τρακαρισμένο τζιπ και τράπηκαν σε φυγή πεζοί μέσα στη νύχτα. Το κλεμμένο όχημα εντόπισαν περιπολικά της αστυνομίας, έπειτα από ειδοποίηση του ιδιοκτήτη, ο οποίος ήδη τους καταδίωκε και μάλιστα στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει τους δράστες την ώρα της σύγκρουσης, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί συνέλαβαν τον έναν από τους τρεις ανήλικους· οι άλλοι δύο διέφυγαν και αναζητούνται.

Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη από τις διωκτικές αρχές του Βόλου, που εξετάζουν τις συνθήκες της απόδρασης των ανηλίκων και τη σύνδεσή τους με άλλες υποθέσεις κλοπών στην περιοχή.

Φρόσω Παύλου (ertnews.gr)