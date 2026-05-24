Κατέληξε 46χρονος αθλητής κατά τη διάρκεια του 9ου Πλαστήριου Δρόμου Καρδίτσας

Στο πένθος βυθίστηκε μια γιορτή του αθλητισμού που είχε σχεδιαστεί και υλοποιούνταν για 9η φορά στην Καρδίτσα.









Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net ένας Καρδιτσιώτης δρομέας που συμμετείχε σε αυτή, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα χάνοντας τις αισθήσεις του. Συναθλητές του και άτομα που ήταν επιφορτισμένα με το κομμάτι των πρώτων βοηθειών έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και με ασθενοφόρο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καρδίτσας. Εκεί παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Τα δυσάρεστα νέα ανακοινώθηκαν από τους διοργανωτές στο χώρο της πλατείας Πλαστήρα και ακυρώθηκαν όπως είναι φυσικό όλες οι υπόλοιπες εκδηλωσεις.