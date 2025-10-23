Κατά του εμβολιασμού τάσσεται ο πρόεδρος της Επιτροπής Χαράλαμπος Μπιλλίνης

Κατά του εμβολιασμού για την ευλογιά στα πρόβατα, τάχθηκε με σημερινές του δηλώσεις στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων “Λέσχη 97,6” ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής Χαραλάμπος Μπιλλίνης, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή της επιτροπής για την αντιμετώπιση της ζωονόσου:

«Οι αρμοδιότητες της επιτροπής μας θα είναι κάπως σαν του Σωτήρη Τσιόδρα στον covid, κάποιος δηλαδή να συντονίζει τους πάντες ώστε να μην γίνει η χώρα ενδημική στη νόσο. Αυτή τη στιγμή μαθαίνω πού βρισκόμαστε, να ενημερωθώ πλήρως, και στη συνέχεια να αποφασίσουμε τα μέτρα και πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω. Έκκληση κάνω να συνεργαστούμε όλοι για το καλό της χώρας. Πάση θυσία πρέπει να μην γίνει η χώρα ενδημική στη νόσο, ώστε να προστατευτεί και το προϊόν ΠΟΠ της φέτας.

Έχω ταχθεί επανειλημμένα εναντίον του εμβολιασμού, καθώς ενώ εμβολιάζεται ένα ζώο μπορεί να μολυνθούν και άλλα δίπλα του. Επίσης, ένα πρόβλημα είναι ότι τα αντισώματα τα οποία κάνει δεν διαφοροποιούνται από τα αντισώματα του φυσικού ιού, οπότε αν ένα ζώο θα βρεθεί με αντισώματα δεν θα ξέρουμε αν είναι εμβολιασμένο ή αν είναι φυσικά μολυσμένο.

Το εμβόλιο δεν είναι η λύση, δεν υπάρχει και κανένα τέτοιο εγκεκριμένο στην ΕΕ, γι’ αυτό είναι παράνομη η εισαγωγή και χρήση του στη χώρα. Θα αποτελούσε μια έσχατη λύση, και αν πηγαίναμε σε καθολικό εμβολιασμό θα ξαναβγαίναμε από το καθεστώς ενδημικής χώρας σε μια δεκαετία.

Τα νούμερα που έχουμε δείχνουν ότι δεν υπάρχει η ευλογιά σε όλη τη χώρα, δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τους κτηνοτρόφους, ήρθε σε μας η αρμοδιότητα να τους δώσουμε αποζημιώσεις για το χαμένο τους εισόδημα και θα το κάνουμε όσο γρηγορότερα γίνεται.»