Καρδίτσα: Τρεις καλοκαιρινές συναυλίες ανακοίνωσε η Περιφέρεια – Το πρόγραμμα και οι καλλιτέχνες 

Τρεις σημαντικές καλοκαιρινές συναυλίες θα χρηματοδοτήσει το καλοκαίρι του 2026 στην Π.Ε. Καρδίτσας η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με καταξιωμένους και ιδιαίτερα αγαπητούς, στο ευρύτερο κοινό καλλιτέχνες.

Η πρώτη που θα αποτελέσει και την έναρξη των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων θα γίνει στην Ιτέα του Δήμου Παλαμά, στις 17 Ιουλίου, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και την καλλιτεχνική του ομάδα.

Θα ακολουθήσουν δύο μουσικοθεατρικές παραστάσεις σε περιοχές των Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Συγκεκριμένα την 1η Αυγούστου στον Ελληνόπυργοντόπιοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την Αναστασία Μουτσάτσου με την Φωτεινή Βελεσιώτη, ενώ στις 9 Αυγούστου, στη Λίμνη Στεφανιάδας, την «συναυλιακή σκυτάλη» παίρνει η Ματούλα Ζαμάνη.

Επίσης από την Περιφέρεια θα διοργανωθούν θεατρικές παραστάσεις και παραστάσεις του θεάτρου σκιών που θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο και θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο σε πολλές τοπικές κοινότητες.

Σε όλα τα παραπάνω (συναυλίες και παραστάσεις) η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό.

Πηγή: karditsalivenet.gr