Καρδίτσα: Συνεχίζονται τα έργα στην πλατεία Δικαστηρίων – Έρχονται νέες παρεμβάσεις

Ένα σημαντικότατο έργο στην Καρδίτσα που αφορά ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης, αποτελεί αναμφίβολα η ανάπλαση της πλατείας Δικαστηρίων.

Ολο το περασμένο διάστημα και μετά από παράταση που δόθηκε σχετικά με την αποπεράτωση, σημαντική πρόοδος έγινε σε ό,τι έχει να κάνει με την τελειοποίηση των παρτεριών που θα αποτελέσουν βασικό κομμάτι του νέου σχεδίου ενώ τα σκαλιά, οι τσιμεντένιες κατασκευές και η υπόγεια δεξαμενή για τα συντριβάνια προωθούνται κανονικά.

Όπως δήλωσε κατόπιν επικοινωνίας του KarditsaLive.Net ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κ. Παναγιώτης Σβερώνης, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί το βασικό κομμάτι της πλατείας και θα ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις στην πλευρά των καταστημάτων όπου σήμερα υπάρχει η εργοταξιακή περίφραξη (οδός Καζαμπάκα προς Χαρίτου).

Επιπλέον, μέσα στο καλοκαίρι και πριν το Φθινόπωρο ενδέχεται να έχει τελειοποιηθεί τόσο το σύστημα απορρόφησης των νερών της πλατείας και οι πλακοστρώσεις όσο και η επιχωμάτωση στα επιμέρους παρτέρια και στα μάρμαρα ενώ το τελικό στάδιο όπως υπογράμμισε ο κ. Αντιδήμαρχος είναι η τοποθέτηση του μνημείου και των σιντριβανιών που θα εγκατασταθούν προτού δοθεί η νέα πλατεία στη χρήση των πολιτών.

Θυμίζουμε ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε 1 Σεπτεμβρίου 2025 και είχε 6μηνη διάρκεια για την ολοκλήρωση του έργου, ωστόσο δόθηκε παράταση που εκπνέει στο τέλος Αυγούστου του 2026.

