Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκεκλημένος ομιλητής στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Θερμοκηπίων στην Κίνα

Στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Θερμοκηπίων, που πραγματοποιήθηκε στη Σουγκουάνγκ της επαρχίας Σανντόνγκ στην Κίνα, συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νικόλαος Κατσούλας, έπειτα από πρόσκληση της Ακαδημίας Γεωργικών Επιστημών της Κίνας (Chinese Academy of Agricultural Sciences – CAAS).

Στην ομιλία του, με τίτλο “Optimising Greenhouse Systems for a Resource-Constrained Future: From microclimate modelling to intelligent and circular production systems”, παρουσίασε ερευνητικές προσεγγίσεις που αφορούν τη μελλοντική εξέλιξη της γεωργικής μηχανικής στον τομέα των θερμοκηπίων, με έμφαση στη μετάβαση από τον συμβατικό έλεγχο του θερμοκηπίου σε ολοκληρωμένα, προγνωστικά και ευφυή συστήματα διαχείρισης θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Η Chinese Academy of Agricultural Sciences, που ιδρύθηκε το 1957 στο Πεκίνο, αποτελεί τον σημαντικότερο ερευνητικό οργανισμό γεωργικών επιστημών της Κίνας, με 45 ερευνητικά ινστιτούτα και εκτεταμένο διεθνές δίκτυο επιστημονικών συνεργασιών.

Η Σουγκουάνγκ, όπου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο, είναι γνωστή ως η «πρωτεύουσα των λαχανικών» της Κίνας και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα παγκόσμια κέντρα θερμοκηπιακής παραγωγής. Η περιοχή διαθέτει περισσότερα από 400.000 στρέμματα θερμοκηπίων, ενώ συνολικά η Κίνα διαθέτει μεγαλύτερη έκταση θερμοκηπίων από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος συνολικά. Οι τεχνολογίες και τα συστήματα που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στη χώρα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από παθητικά συστήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης έως ιδιαίτερα προηγμένα θερμοκήπια ελεγχόμενου περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν επίσης τεχνικές επισκέψεις σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ερευνητικές υποδομές της περιοχής, δίνοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας με ερευνητές της Ακαδημίας Γεωργικών Επιστημών της Κίνας, συμμετέχοντες του συνεδρίου και εκπροσώπους του παραγωγικού τομέα.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συνέδριο ανέδειξε τη διεθνή παρουσία και δραστηριοποίηση του Ιδρύματος στον τομέα των θερμοκηπίων και των τεχνολογιών γεωργίας ελεγχόμενου περιβάλλοντος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό, την ενέργεια, το κλίμα και τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής καθιστούν την έρευνα και την καινοτομία πιο σημαντικές από ποτέ.