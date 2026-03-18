Κάλεσμα για παρουσία στη δίκη από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Με αφορμή την έναρξη της κύριας δίκης, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών εξέδωσε ανακοίνωση-κάλεσμα, ξεκαθαρίζοντας πως ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν θα μείνει μόνο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Οι συγκλονιστικές συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου έστειλαν σαφές μήνυμα: ‘Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας’», αναφέρει ο Σύλλογος, καλώντας σωματεία, εργαζόμενους, φοιτητικούς συλλόγους και φορείς να βρεθούν στη Λάρισα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Οι συγγενείς απαιτούν την καταδίκη των ενόχων «όσο ψηλά και αν φτάνουν», καταγγέλλοντας την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσίασε τις ζωές των αγαπημένων τους.

Όπως σημειώνουν, η παρουσία του κόσμου είναι το μεγαλύτερο στήριγμα στον δρόμο για την πραγματική δικαίωση, ώστε να μην υπάρξουν ποτέ ξανά «άλλα Τέμπη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί!

Οι συγκλονιστικές συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου έστειλαν σαφές μήνυμα: «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Μπροστά στην έναρξη της κύριας δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, και ενώ είναι σε εξέλιξη πέντε ακόμη δίκες για το Έγκλημα των Τεμπών, καλούμε όλους τους εργαζόμενους με τα σωματεία τους, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων, όλους τους μαζικούς φορείς που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξαν την τεράστια δύναμη του οργανωμένου αγώνα και δεν επιτρέπουν αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, που απαιτούν την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν και αποκαλύπτουν τις διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν στο σιδηρόδρομο ωρολογιακή βόμβα αλλά και το μεγάλο ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή.

Να βρεθούμε ξανά μαζί, τη Δευτέρα στις 23 Μαρτίου στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα. Αυτός ο αγώνας είναι και το δικό μας μεγάλο στήριγμα για την πραγματική δικαίωση των αγαπημένων μας. Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών «Τέμπη 28.2.2023»