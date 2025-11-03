Ικανοποιητικές οι βροχές του Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Ελλειμματικές στην Ανατ. Θεσσαλία

Ικανοποιητικές χαρακτηρίζονται οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μeteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στο χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται το μηνιαίο ύψος βροχής σε όλη τη χώρα για τον Οκτώβριο του 2025.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στο Ιόνιο και στη Δυτική Ελλάδα, καθώς και σε περιοχές της Θράκης, όπως ενδεικτικά σημειώνεται σε σταθμούς της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συγκρίνοντας τα μηνιαία ύψη βροχής του Οκτωβρίου με τις μέσες τιμές των τελευταίων 10-15 ετών, στις περισσότερες περιοχές της χώρας τα ύψη βροχής ήταν μεγαλύτερα των μέσων/κανονικών τιμών.

Οι περιοχές όπου οι βροχές του φετινού Οκτωβρίου ήταν χαμηλότερες των κανονικών τιμών εντοπίζονται στην Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες, σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Από τις περιοχές αυτές, οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις από τις κανονικές τιμές εντοπίζονται στην Κρήτη.