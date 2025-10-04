Θεσσαλία: Ο Σεπτέμβριος του 2025, 6ος θερμότερος μήνας από το 2010 και μετά

Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 έως σήμερα, τον Σεπτέμβριο του 2025 η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, εκτός από τα Νησιά του Αιγαίου, όπου καταγράφηκε ελαφρώς χαμηλότερη από τα κανονικά τιμή (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010–2019).

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Σεπτέμβριο του 2025, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Στην Πελοπόννησο καταγράφηκε ως ο 2ος θερμότερος από το 2010, στη Βόρεια και Στερεά Ελλάδα ο Σεπτέμβριος του 2025 ήταν ο 3ος θερμότερος, στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο και την Κρήτη καταγράφηκε ως ο 4ος θερμότερος, και τέλος στη Θεσσαλία και στα Νησιά Αιγαίου & Δωδεκάνησα ως ο 6ος και ο 9ος θερμότερος αντίστοιχα από το 2010.

meteo.gr