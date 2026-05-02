Θεσσαλία–Ισπανία: Νέες γέφυρες συνεργασίας στην εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε σημαντική συνάντηση εργασίας, κατόπιν επίσημης επιστολής–πρότασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Ισπανίας, κ. DanielMcEvoy (Περιφέρεια Βαλένθιας), προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτριο Κουρέτα και τηδιαμεσολάβηση του JOIST.

Η συνάντηση είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ωστόσο, λόγω έκτακτων υποχρεώσεων, ο ίδιος δεν κατέστη δυνατό να παραστεί. Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού, κ. Βασίλειος Σίμος, ο οποίος υποδέχθηκε την ισπανική αποστολή και συντόνισε τη συζήτηση σε ιδιαίτερα θετικό και δημιουργικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ισπανική πλευρά παρουσίασε αναλυτικά το ευρωπαϊκό έργο AI-SECRETT (AI Supported and EnhancedCreativity for the TripleTransition), ένα τετραετές πρόγραμμα του Digital Europe με στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος που συνδέει την τεχνητή νοημοσύνη με τη δημιουργικότητα, την εκπαίδευση και την τριπλή μετάβαση – ψηφιακή, πράσινη και κοινωνική . Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στο δίκτυο ENRED, ένα δυναμικό ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ περιφερειών, το οποίο προάγει την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την εκπαιδευτική καινοτομία και τη διασύνδεση φορέων εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του JOIST, καθώς ως ενεργός εταίρος του έργου AI-SECRETT με έδρα τη Λάρισα, μπορεί να λειτουργήσει ως κομβικός σύνδεσμος μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ευρύτερου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας και εκπαίδευσης . Συζητήθηκαν επίσης συγκεκριμένες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της δια βίου μάθησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας. Έγινε ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των δύο πλευρών γύρω από κρίσιμα ζητήματα παιδείας και πολιτισμού, αναδεικνύοντας τις προοπτικές κοινών δράσεων στο μέλλον.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Σίμος παρέδωσε, εκ μέρους του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αναμνηστικά δώρα στον Γενικό Γραμματέα της Ισπανικής αντιπροσωπείας, μεταξύ των οποίων το μετάλλιο-νόμισμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το λεύκωμα «Τλούπα» και την τελευταία έκδοση για τη Θεσσαλία «Thessaly”. Αντίστοιχα, η ισπανική πλευρά προσέφερε αναμνηστικό δώρο προς τον κ. Περιφερειάρχη.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με αμοιβαίες ευχαριστίες και την κοινή βούληση για συνέχιση της επικοινωνίας και διερεύνηση σταθερών συνεργασιών, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διεθνούς δικτύωσης και της ανταλλαγής γνώσης για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της περιφερειακής ανάπτυξης.