Θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα ο Φεβρουάριος στη Θεσσαλία

Σε υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα κυμάνθηκε η θερμοκρασία τον Φεβρουάριο σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το meteo.

Σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), τον Φεβρουάριο του 2026 η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010–2019) σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Στη Βόρεια Ελλάδα, ο Φεβρουάριος του 2026 καταγράφηκε ως ο 6ος θερμότερος από το 2010. Στην Πελοπόννησο ήταν ο 4ος θερμότερος, ενώ στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο, στην Κρήτη, τα Νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα κατατάχθηκε ως ο 3ος θερμότερος της περιόδου.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,4 °C, με 22 από τις 28 ημέρες του μήνα να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 23 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση +1,0 °C από τα κανονικά επίπεδα.