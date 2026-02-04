Η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας τιμά την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η οποία έχει καθιερωθεί να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την ενημέρωση των πολιτών και την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της νόσου.

Οπως αναφέρει σε μήνυμά του ο διοικητής κ. Φώτης Σερέτης “ο καρκίνος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως.

Ωστόσο, η επιστημονική πρόοδος, σε συνδυασμό με την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη σωστή ενημέρωση, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια, μέσω των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Νοσοκομειακών Μονάδων ευθύνης της, στηρίζει και υλοποιεί δράσεις που προάγουν:

• την πρόληψη και την υιοθέτηση υγιεινών τρόπων ζωής,

• τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση,

• την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας,

• την ολιστική φροντίδα και υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη, το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί πέντε οργανωμένα προγράμματα προληπτικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση συχνών μορφών καρκίνου, τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα με ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και μη ασφαλισμένους, διασφαλίζοντας την καθολική και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες πρόληψης.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια υποστηρίζει ενεργά την εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων, ενισχύοντας την ενημέρωση και τη συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις προσυμπτωματικού ελέγχου, αναγνωρίζοντας ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καλεί όλους τους πολίτες να ενημερώνονται υπεύθυνα, να συμμετέχουν στα προγράμματα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου και να υιοθετούν συμπεριφορές που προάγουν την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Η μάχη κατά του καρκίνου είναι συλλογική υπόθεση και απαιτεί τη συνεργασία Πολιτείας, Επαγγελματιών Υγείας και Κοινωνίας.”