Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί τις μελέτες των master plan για το υδρευτικό Πύλης και Τεμπών

Οι Δήμοι Πύλης και Τεμπών αποκτούν στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης υδάτων (master plan) με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι δύο δήμοι μπαίνουν σε νέα εποχή διαχείρισης των υδάτινων πόρων με την μελέτη και την καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος.

Για τον Δήμο Τεμπών η μελέτη αφορά στη σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης (master plan) για την κατάλληλη αξιοποίηση των ιδατικών πόρων που διατίθεται για την κάλυψη της σχετικής ζήτησης, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. Για τον δήμο Πύλης η χρηματοδοτούμενη Πράξη αφορά τα έργα και τις δράσεις προτεραιότητας σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών με σκοπό την καταγραφή ορθολογικών αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της περιοχής.

Τα master plan θα βελτιώσουν την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια των υδάτινων πόρων και θα αποδείξουν την κατάλληλη αξιοποίησή τους και την κάλυψη της ζήτησης, σε μια εποχή που η Θεσσαλία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις από πλημμύρες και ξηρασίες, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης του υδρευτικού νερού.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης χρηματοδοτεί την ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) της ΔΕΥΑ Τεμπών, η οποία θα περιλαμβάνει τεχνική Έκθεση, σχέδια, αποτύπωση σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) και μοντέλο Προσομοίωσης, με 303.877,04 ευρώ.

Για τον Δήμο Πύλης προβλέπονται έργα και δράσεις προτεραιότητας Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών με προστασία σημείων υδροληψίας νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα, ύψους 300.193,68 ευρώ.

Ο Δ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας δήλωσε πως τα master plan των δήμων καλούνται να αντιμετωπίσουν συνολικά όλες οι χρήσεις και υπηρεσίες ύδατος, συνυπολογίζοντας την αξία του νερού για το περιβάλλον, την υγεία, την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατανάλωση σε παραγωγικούς τομείς. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία θέτει την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και τους οικολογικούς στόχους στο επίκεντρο μιας προσέγγισης με βάση την ενοποιημένη διαχείριση των υδάτων σε κλίμακα Λεκανών Απορροής Ποταμών. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται κατάλληλος προγραμματισμός εφαρμογής με τον σχεδιασμό και συντονισμό επιμέρους δράσεων, με τον συντονισμό όλων μας, ώστε να διαφυλάξουμε τα υδατικά μας συστήματα».