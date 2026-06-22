Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί την ανάλυση του γονιδιώματος για το σκόρδο Πλατυκάμπου – Προχωρά η διεθνής πιστοποίησή του

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα χρηματοδοτήσει την ανάλυση του γονιδιώματος (whole genome sequence- ολοκληρωμένη αλληλουχία) του σκόρδου Πλατυκάμπου, η οποία θα γίνει από τον Dr. Ιωάννη Μιχαλόπουλο στο Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών.

Αυτό αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχε σήμερα στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου Γιάννη Κουκούτση, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρη Τσέτσιλα και του Γενικού Διευθυντή της ΔΑΟΚ Περιφέρειας Θεσσαλίας Δημήτρη Σταυρίδη.

Η ανάλυση αυτή θα οδηγήσει στη διεθνή πιστοποίηση για τη μοναδικότητα του σκόρδου Πλατυκάμπου με τις μοναδικές θεραπευτικές του ιδιότητες.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική γιατί θα αποδειχθεί επιστημονικά πως το σκόρδο Πλατυκάμπου έχει ιδιαίτερες θεραπευτικές ιδιότητες που σχετίζονται με την αντιγήρανση, τις αντικαρκινικές του ιδιότητες, τις θεραπευτικές δράσεις εναντίον των καρδιαγγειακών νοσημάτων και όπως αποδείχτηκε πρόσφατα και τις προληπτικές του ιδιότητες εναντίον των νευροεκφυλιστικών νόσων, όπως Αλτσχάιμερ, άνοια, Πάρκινσον, κ.α.

Στην έρευνα, την οποία στηρίζει ο Δημ. Κουρέτας σαν Περιφερειάρχης, αλλά και Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα συμμετέχουν ο Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Σπαντίδος και ερευνητές της Ιαπωνικής εταιρείας Wakunaga Pharmaceuticals.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών o Δημ. Κουρέτας ανακοίνωσε ότι μετά από μια μακρά διαδικασία που έφτασε σχεδόν τα έξι έτη το σκόρδο Πλατυκάμπου μπαίνει σε παραγωγική διαδικασία από τον ιαπωνικό κολοσσό συμπληρωμάτων διατροφής Wakunaga Pharmaceuticals.

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του προϊόντος, όπως και τη μεγάλη προστιθέμενη αξία την οποία λαμβάνει, καθώς ανοίγεται στις διεθνείς αγορές.

Περισσότερες ανακοινώσεις θα γίνουν το Σάββατο 11 Ιουλίου στην καθιερωμένη γιορτή σκόρδου στον Πλατύκαμπο.