Η Περιφέρεια στη Διεθνή Έκθεση Alimentaria 2026 στη Βαρκελώνη

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη (23–26 Μαρτίου 2026), στους χώρους του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου Fira Gran Vía, η Διεθνής Έκθεση Alimentaria 2026, μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών στην Ισπανία και μεταξύ των κορυφαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έκθεση, η οποία διοργανώνεται ανά διετία και φέτος συμπλήρωσε 50 χρόνια λειτουργίας, είχε ως τιμώμενη χώρα την Πολωνία. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε ενεργά, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την προβολή των τοπικών προϊόντων.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περίπου 3.300 επιχειρήσεις από 70 χώρες, καλύπτοντας εκθεσιακή επιφάνεια σχεδόν 100.000 τ.μ. Μέσα από τα επιμέρους θεματικά τμήματα (Grocery Foods, InterCarn, InterLact, ExpoConser, Restaurama, Snacks Biscuits & Confectionery, Fine Foods, Organic Foods), αναδείχθηκε η σημασία της αγροδιατροφικής αλυσίδας και της εστίασης για την οικονομία και την κοινωνία.

Η έκθεση περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως λαχανικά, κρέατα, προϊόντα αρτοποιίας, ποτά και χυμούς, τυποποιημένα τρόφιμα, καφέδες, γαλακτοκομικά προϊόντα, επιδόρπια και προϊόντα υγιεινής διατροφής, καθώς και συναφή μηχανολογικό εξοπλισμό. Παράλληλα, συμμετείχαν επιχειρήσεις από τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εστίασης, ακόμη και στον τομέα του εξοπλισμού και της διακόσμησης χώρων εστίασης.

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, περίπου 110.000 επισκέπτες (εκ των οποίων το 25% διεθνείς) είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες του κλάδου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 383 ομιλίες και παρουσιάσεις από ειδικούς, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη στον αγροδιατροφικό τομέα. Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση κατά 30% των διεθνών εκθετών, καθώς και η παρουσία 2.700 hosted buyers, εκ των οποίων οι 1.500 προέρχονταν από το εξωτερικό

Η Ελλάδα συμμετείχε δυναμικά με εθνικό περίπτερο και αυξημένο αριθμό εκθετών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα υγιεινής διατροφής. Συμμετοχές υπήρξαν από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής και Θεσσαλίας, καθώς και από το Επιμελητήριο Λάρισας. Παράλληλα, ελληνικές επιχειρήσεις συμμετείχαν αυτόνομα ή υπό την «ομπρέλα» του εισαγωγικού οίκου ελληνικών προϊόντων Olímpo Gourmet, με έδρα τη Βαρκελώνη.

Συνολικά συμμετείχαν 34 ελληνικές εταιρείες, εκ των οποίων τρεις προέρχονταν από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας:

• ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ Α.Ε. – Παραγωγή και Εμπορία Τυροκομικών Προϊόντων

• ΕΛΒΑΚ Α.Ε. – Βιομηχανία Κονσερβοποιίας

• ΟΛΥΜΠΟΣ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. – Βιομηχανία Τροφίμων

Την έκθεση επισκέφθηκε στις 23 Μαρτίου ο Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’, Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης, κ. Παντελής Γκάσιος, ο οποίος περιηγήθηκε στα Ελληνικά και Θεσσαλικά περίπτερα, συνομιλώντας με τους εκθέτες και γνωρίζοντας από κοντά τα προϊόντα τους.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν η κα Κομήτσα Ανδριάνα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μαγνησίας κ. Χαυτούρας Νικόλαος και ο υπάλληλος της ΔΑΟΚ κ. Κατσαμάκας Σπύρος.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεθνή έκθεση Alimentaria 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή για ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων και την προώθηση των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής στις διεθνείς αγορές.