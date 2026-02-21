Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη διακρατική συνάντηση του προγράμματος Portability

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών, συμμετείχε στη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος PORTABILITY (ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE) με τίτλο «Strategies for VET to support Port City Economies to wards a Just Transition», που πραγματοποιήθηκε 10–13 Φεβρουαρίου 2026 στο Αμβούργο.

Οι δύο πρώτες ημέρες της συνάντησης (10–11/2) ήταν αφιερωμένες στη 2η επίσκεψη μελέτης στον λιμένα του Αμβούργου. Παρουσιάστηκε η ιστορική εξέλιξη και το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του λιμανιού, το οποίο εστιάζει:

στη βιώσιμη και πολυλειτουργική χρήση γης

στην οικονομική διαφοροποίηση και την ενίσχυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων

στον μετασχηματισμό του εργατικού δυναμικού μέσω αναβάθμισης δεξιοτήτων

στην επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων

Ακολούθησε ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων του έργου σχετικά με τη σύνδεση λιμενικής, αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και τον ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET) στη στήριξη της δίκαιης μετάβασης των λιμενικών οικονομιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εισήγηση του Δρ.Henning Klaffke του Berufliche Hochschule Hamburg-ΒΗΗ για το γερμανικό δυικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το μοντέλο αυτό συνδυάζει μαθητεία σε επιχειρήσεις με ακαδημαϊκές σπουδές, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους συμβόλαιο εργασίας, αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν ή/και πανεπιστημιακό πτυχίο. Η προσέγγιση αυτή ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες ανάγκες δεξιοτήτων σε τομείς, όπως οι λιμενικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον υπερσύγχρονο και κλιματικά ουδέτερο τερματικό σταθμό HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA), έναν από τους πλέον αυτοματοποιημένους παγκοσμίως, όπου εφαρμόζονται ρομποτικά οχήματα χωρίς οδηγό (AGVs) και προηγμένα ψηφιακά συστήματα διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων.

Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν επίσης στο εκπαιδευτικό κέντρο Ma-co Maritime Competence Centre, όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα PortSkill 4.0, εστιασμένο στην αναβάθμιση δεξιοτήτων των λιμενεργατών σε τομείς, όπως η ψηφιοποίηση, ο αυτοματισμός, η εικονική πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με περιήγηση στην περιοχή αστικής ανάπλασης HafenCityHamburg, πρότυπο παράδειγμα μετασχηματισμού πρώην λιμενικών και βιομηχανικών εκτάσεων σε σύγχρονο αστικό περιβάλλον, και με συνάντηση αξιολόγησης στην Flussschiffer kirche, όπου συζητήθηκαν τα συμπεράσματα και οι δυνατότητες μεταφοράς καλών πρακτικών στις λοιπές λιμενικές πόλεις του έργου.

Οι εργασίες συνεχίστηκαν στις 12 και 13 Φεβρουαρίου με τη διεξαγωγή της 3ης Διακρατικής Συνάντησης του έργου, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της μελέτης που εκπονείται στο πλαίσιο του PortAbility και συζητήθηκε η αξιοποίησή τους για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη μικρο-πιστοποιήσεων και την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων στις χώρες-εταίρους του έργου. Παράλληλα, καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα, οι προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες και ενισχύθηκε ο συντονισμός των εταίρων σε ζητήματα επικοινωνίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο έργο PortAbility αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της για προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή του Βόλου. Μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειρίας με ευρωπαϊκές πόλεις-λιμάνια, καθώς και της αξιοποίησης αποδεδειγμένων καλών πρακτικών, επιδιώκεται η ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και εργαλείων.

Στόχος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας είναι η υποστήριξη της τοπικής οικονομίας στη μετάβασή της σε ένα πιο πράσινο, ψηφιακό και ανταγωνιστικό παραγωγικό πρότυπο, με έμφαση στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και τη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων του.

