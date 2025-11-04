Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει τον μητρικό θηλασμό

Η Διεθνής κοινότητα καθιέρωσε την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού μέσα στον Αύγουστο.

Στην Ελλάδα η εβδομάδα αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο 1 με 7 Νοεμβρίου και ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1996.

Το σύνθημα που όρισε για το 2025 είναι «Δώστε προτεραιότητα στον θηλασμό – Δημιουργήστε βιώσιμα συστήματα υποστήριξης».

Η φετινή Παγκόσμια Εβδομάδα θα επικεντρωθεί στην σημασία της ενίσχυσης του μητρικού θηλασμού ως ουσιαστική συμβολή στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Τονίζεται τόσο η ανάγκη μείωσης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την τεχνητή διατροφή, όσο και η δημιουργία σταθερών, ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών συστημάτων υποστήριξης για τον θηλασμό σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας στην επιβίωση, στην υγεία και την ευημερία.

Θα αναδείξει την ανάγκη βελτίωσης της υποστήριξης του μητρικού θηλασμού υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση στον θηλασμό είναι επένδυση στη δημόσια υγεία, στην ισότητα και στο περιβάλλον.

Με το σύνθημα αυτό και την οργάνωση ποικίλων δράσεων, εορτάζει το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και φέτος την εβδομάδα προώθησης του θηλασμού με τη στήριξη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτριου Κουρέτα και του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας κ. Ευάγγελου Αποστόλου.

Στόχοι της εβδομάδας μητρικού θηλασμού 2025 είναι:

Η ενημέρωση για τον ρόλο κάθε ατόμου και φορέα στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού, βιώσιμου περιβάλλοντος για τον θηλασμό.

Η εδραίωση της συνεχούς υποστήριξης του μητρικού θηλασμού ως ζωτικής σημασίας παράγοντα για ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον.

Η ενδυνάμωση συνεργασιών μεταξύ ιδιωτών, επαγγελματιών υγείας και οργανισμών για την προώθηση του θηλασμού.

Η κινητοποίηση δράσεων που θα συνδέουν τα υπάρχοντα συστήματα υποστήριξης του θηλασμού, δημιουργώντας ένα συνεκτικό και βιώσιμο πλαίσιο ενίσχυσης.

Ο ΠΟΥ και η UNICEF συστήνουν να υποστηρίζονται οι μητέρες για να ξεκινήσουν τον θηλασμό το συντομότερο δυνατό μετά τη γέννηση, εντός της πρώτης ώρας μετά τον τοκετό και να λαμβάνουν πρακτική υποστήριξη για να μπορέσουν να εδραιώσουν τον θηλασμό και να διαχειριστούν τυχόν δυσκολίες. Ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός συνεχίζει έως και τον 6ο μήνα ζωής του βρέφους και μετά την ηλικία αυτή και την εισαγωγή συμπληρωματικών τροφών, συνεχίζεται έως και τα 2 έτη ή και περισσότερο ανάλογα με την επιθυμία μητέρας και παιδιού.

Το μητρικό γάλα είναι μία φυσική, ανανεώσιμη τροφή η οποία είναι περιβαλλοντικά ασφαλής, παράγεται και παρέχεται χωρίς να προκαλεί μόλυνση στο περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται συσκευασία ή να προκαλεί απόβλητα. Ο μητρικός θηλασμός είναι σημείο κλειδί για τις στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης μετά την πανδημία, καθώς βελτιώνει τη διατροφή, διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια και μειώνει τις ανισότητες μεταξύ και εντός των χωρών, ενώ αποτελεί μια από τις καλύτερες επενδύσεις για την υγεία και την επιβίωση των παιδιών.

Μπορούμε όλοι να υποστηρίξουμε τη διαδικασία, καθώς ο θηλασμός αποτελεί συλλογική προσπάθεια και απαιτεί την δημιουργία σταθερών, οργανωμένων και ενωμένων συστημάτων υποστήριξης.

Στο Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πραγματοποιούνται από 21ετίας δωρεάν μαθήματα τόσο ψυχοπροφυλακτικής προετοιμασίας σε μέλλουσες μητέρες όσο και προάσπισης και υποστήριξης του μητρικού θηλασμού.

Η Μαία και Προϊσταμένη του Τμήματος κ. Γεωργία Ντέλλα έχοντας ως κινητήριο δύναμη την αγάπη για την μητέρα και το παιδί, εκτός από την γονεϊκή προετοιμασία τόσο για τον τοκετό όσο και για την φροντίδα του βρέφους, βρίσκεται μέσα από την πολυετή εμπειρία της, την συνεχή ενημέρωση για τον μητρικό θηλασμό, κοντά στις μητέρες που επιθυμούν να θηλάσουν. Στέκεται δίπλα τους στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια του θηλασμού, προσαρμόζοντάς τον στις ανάγκες της σύγχρονης μητέρας, ενώ στον ίδιο χώρο δημιουργήθηκε δωμάτιο θηλασμού τόσο για τις εργαζόμενες στην Περιφέρεια μητέρες όσο και για το ευρύτερο κοινό, αφού σύμφωνα με την νομοθεσία όλες οι Υπηρεσίες και φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ένα ανάλογο χώρο θηλασμού

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις για τον μητρικό θηλασμό στον χώρο της διεξαγωγής των μαθημάτων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας για στήριξη στον Μητρικό Θηλασμό: 2413506290 -192.

Γεωργία Ντέλλα Μαία- MSc Δημόσιας Υγείας