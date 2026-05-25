Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα την εξωστρέφεια και την οινοπαραγωγή

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του θεσσαλικού αμπελοοινικού τομέα και την ανάδειξη της οινοπαραγωγής ως βασικού πυλώνα αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, συμμετείχε ενεργά στην πανελλήνια δράση «Ανοιχτές Πόρτες 2026», η οποία διοργανώθηκε από τις Ενώσεις Οινοπαραγωγών της χώρας με την υποστήριξη της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου.

Η πρωτοβουλία αποτελεί θεσμό για τον ελληνικό αμπελοοινικό κλάδο και αποσκοπεί στην προβολή της επισκέψιμης οινοποιίας, στην ενίσχυση της επαφής του κοινού με τους παραγωγούς, καθώς και στην ανάδειξη της πολιτιστικής, τουριστικής και αναπτυξιακής διάστασης της ελληνικής αμπελουργίας.

Στο πλαίσιο της δράσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ. Δημήτρη Σταυρίδη, καθώς και τον συνεργάτη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Βασίλη Έξαρχο, πραγματοποίησαν επισκέψεις σε οινοποιητικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής Τυρνάβου και Λάρισας.

Ειδικότερα, επισκέφθηκαν τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου, το Οινοποιείο Καρυπίδη, το Οινοποιείο Καρδάση, το Οινοποιείο Παπαδημητρίου και το Οινοποιείο Πουλτσίδη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στήριξη της Περιφέρειας στις συλλογικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του πρωτογενούς τομέα. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και συζητήσεις με οινοποιούς και αμπελουργούς σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τις δυνατότητες αξιοποίησης καινοτόμων καλλιεργητικών και παραγωγικών πρακτικών, καθώς και τις προοπτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξαγωγικής δυναμικής των θεσσαλικών οίνων.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσέτσιλας ανέφερε: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιεί μια συνεκτική στρατηγική για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων που ενισχύουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Η ανάπτυξη του οινοτουρισμού συνιστά σημαντικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης, πολιτιστικής προβολής και ενίσχυσης της τοπικής ταυτότητας. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ανθρώπους της παραγωγής, μέσα από δράσεις προβολής, διασύνδεσης με αγορές και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων.»

Τρίκαλα

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων, κα Χρύσα Ντιντή, συνοδευόμενη από τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, κ. Αριστείδη Κολιό, καθώς και τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας και Συντονιστή Κρατικής Αρωγής της Π.Ε. Τρικάλων, κ. Στέφανο Φωλίνα, επισκέφθηκαν το Κτήμα Θεόπετρα – Οινοποιείο Τσιλιλή, μία μονάδα που συνδέει με ιδιαίτερα επιτυχημένο τρόπο το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής των Μετεώρων με την παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας.

Καρδίτσα

Αντίστοιχα, ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας, κ. Κώστας Τέλιος, πραγματοποίησε επισκέψεις στο οινοποιείο του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων, κ. Θάνου Καραθάνου, στο Οινοποιείο Καραμήτρου και στο Οινοποιείο Χρυσοχόου – Φίλια Γη. Κατά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε ζητήματα βιωσιμότητας της παραγωγής, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αξιοποίησης της αγροδιατροφικής καινοτομίας και ενίσχυσης της πρόσβασης των παραγωγικών μονάδων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προσεγγίζει στρατηγικά και ολιστικά τον τομέα της οινοπαραγωγής, προωθώντας: την ενίσχυση των τοπικών παραγωγικών μονάδων, την αναβάθμιση υποδομών και τη χρηματοδοτική στήριξη, την πιστοποίηση ποιότητας και ταυτότητας των προϊόντων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγικών δικτύων, τη διασύνδεση πρωτογενούς τομέα, πολιτισμού και τουρισμού, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη δράση «Ανοιχτές Πόρτες 2026» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη στήριξη της θεσσαλικής παραγωγής, την ενδυνάμωση του οινοτουρισμού και την ανάδειξη της Θεσσαλίας ως σύγχρονου προορισμού ποιότητας, γαστρονομίας και αυθεντικής αγροδιατροφικής εμπειρίας.