Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Κατάνια της Σικελίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ολοκλήρωσε μία ακόμη καινοτόμο δράση προβολής του αγροδιατροφικού πλούτου και της γαστρονομικής ταυτότητας της στην Κατάνια της Σικελίας. Η επιλογή της Κατάνια δεν ήταν τυχαία, καθώς αποτελεί μία ιστορική πόλη, που ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από Χαλκιδαίους εποίκους. Στην πλατεία Piazza Mazzini, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, τοποθετήθηκε για τρεις ημέρες ένα food truck με χρώμα Ελλάδας και γεύσεις Θεσσαλίας.

Δύο ταλαντούχοι ΣΕΦ (Δημήτρης Θεολόγου και Βλαδίμηρος Νέπε) είχαν την ευκαιρία να παρασκευάσουν συνταγές και να παρουσιάσουν στο κοινό γευστικές προτάσεις με επιλεγμένα προϊόντα της Θεσσαλίας όπως, τυροκομικά προϊόντα (φέτα ΠΟΠ, μανούρι ΠΟΠ), μέλι, ελαιόλαδο, αρωματικά φυτά και προϊόντα μεταποίησης. Παράλληλα μέσα από ειδικό έντυπο ενημερωτικό υλικό, καθώς επίσης και από πέντε οθόνες, παρουσιάστηκαν στους Ιταλούς και ξένους επισκέπτες εικόνες από τα μοναδικά τοπία και αξιοθέατα της Θεσσαλίας.

Πριν από την έναρξη της δράσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την εκπρόσωπο του Δημάρχου της πόλης, Dottoressa Carmela Sandra D’Alessandris, κατά την οποία καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες οργάνωσης της εκδήλωσης και παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες ανάδειξης και προβολής της Θεσσαλίας ως προορισμού γαστρονομίας, πολιτισμού και τουρισμού, μέσα από τέτοιου είδους δράσεις γαστρονομικής προβολής. Αντιπροσωπεία του Δήμου επισκέφτηκε το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την Θεσσαλία και να δοκιμάσει τα ποιοτικά προϊόντα του τόπου μας.

Την ευθύνη της οργάνωσης της προωθητικής ενέργειας είχε το τμήμα Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας και υποστήριξαν τα υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γεώργιος Κανάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και κ. Ελένη Χύτα, Προϊστάμενη Τμήματος Αλιείας.

Σε δήλωσή του, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτριος Τσέτσιλας υπογράμμισε ότι «Η καινοτόμος πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας της Περιφέρειας για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Θεσσαλίας, αναδεικνύοντας την ως προορισμό γαστρονομίας, πολιτισμού και αυθεντικών εμπειριών, προβάλλοντας το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τη στενή σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό και την τοπική ταυτότητα.»