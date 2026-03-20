Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε τουριστική έκθεση στο Βερολίνο

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά στη μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση, την ITB Berlin 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου στο Βερολίνο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στρατηγική εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής της.

Η συμμετοχή στη σημαντικότερη διοργάνωση του παγκόσμιου τουρισμού είχε ως βασικό στόχο την ενίσχυση της θέσης της Θεσσαλίας στη γερμανική και ευρωπαϊκή αγορά, μέσα από την ανάδειξη ενός σύγχρονου και πολυδιάστατου τουριστικού προϊόντος, που συνδυάζει φύση, πολιτισμό, γαστρονομία και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετείχαν τουριστικοί πράκτορες και επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου από τη χερσαία Θεσσαλία και τις Σποράδες, οι οποίοι πραγματοποίησαν πλήθος στοχευμένων B2B συναντήσεων με διεθνείς συνεργάτες, ενισχύοντας τη δικτύωση της περιοχής και δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές για νέες συνεργασίες.

Το περίπτερο της Περιφέρειας επισκέφθηκε ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γερμανία, κ. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της παρουσίας της Θεσσαλίας στη γερμανική αγορά.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Ματλή, τον Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Τσιαπλή και μέλη της κοινότητας.

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου επιτελεί διαχρονικά ένα σπουδαίο κοινωνικό, πολιτιστικό και εθνικό έργο, διατηρώντας ζωντανή την ελληνική γλώσσα, την πίστη και την πολιτιστική ταυτότητα, ενισχύοντας την ενότητα των Ελλήνων της Γερμανίας. Παράλληλα, λειτουργεί ως γέφυρα εξωστρέφειας και δικτύωσης, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύνδεση της ομογένειας με τις ελληνικές Περιφέρειες.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ενδιαφέρον της Ελληνικής Κοινότητας να συμβάλει ενεργά στην τουριστική προβολή της Θεσσαλίας, ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας και ενίσχυσης της παρουσίας της περιοχής στη γερμανική κοινωνία.

Ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως Εμμανουήλ ξενάγησε την αντιπροσωπεία στο Πνευματικό Κέντρο και στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, όπου επιτελείται ένα αξιέπαινο έργο με σημαντική κοινωνική και πνευματική προσφορά.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κα. Νατάσα Αδαμοπούλου, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Σποράδων κα. Αμαλία Γραβάνη, καθώς και τα στελέχη του τουρισμού της Περιφέρειας Aργυρής Μεριάς και Ευτυχία Ζησοπούλου.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θεσσαλίας κα. Νατάσα Αδαμοπούλου ανέφερε:

«Η συμμετοχή της Θεσσαλίας στην ITB Berlin αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην εξωστρέφεια του προορισμού μας. Η γερμανική αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική και οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν δημιουργούν ισχυρές βάσεις για νέες συνεργασίες και αύξηση της τουριστικής ροής. Ιδιαίτερη αξία έχει η συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα του Βερολίνου, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και μπορεί να συμβάλει ενεργά στην προβολή της Θεσσαλίας στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και στοχευμένες δράσεις, ενισχύοντας τη θέση της Θεσσαλίας στον διεθνή τουριστικό χάρτη».

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε διεθνείς εκθέσεις αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού, την ανάπτυξη συνεργασιών και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.