Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο λιμάνι του Τάραντα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στη διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαΐου 2026 στο λιμάνι του Τάραντα της Ιταλίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PortAbility – Strategies for VET to support Port City Economies towards a Just Transition.

Η επίσκεψη αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και προβληματισμών σχετικά με τον ρόλο των πόλεων λιμανιών στη δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών κος Ι. Αναστασίου. Ο Τάραντας, ως πόλη με έντονη βιομηχανική ταυτότητα, ανέδειξε στην πράξη τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες που δημιουργούνται, όταν η τοπική ανάπτυξη συνδέεται με τη γαλάζια οικονομία, τις δεξιότητες, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την περιβαλλοντική αναγέννηση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το παράδειγμα του Τάραντα ως μεσογειακής λιμενικής πόλης σε μετάβαση. Μέσα από επισκέψεις πεδίου, θεματικές παρουσιάσεις, συζητήσεις με τοπικούς φορείς και ανταλλαγή εμπειριών, αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν τη σχέση λιμανιού και πόλης, τον μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας, τις νέες ανάγκες σε δεξιότητες, τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, καθώς και τη σημασία της πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών, εκπαιδευτικών φορέων, επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και κοινωνίας των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μεταφορά γνώσης γύρω από την αξιοποίηση της γαλάζιας οικονομίας, την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών προφίλ, την αναβάθμιση και επανειδίκευση εργαζομένων, τη βιώσιμη λειτουργία του λιμανιού, την ψηφιοποίηση, την κοινωνική συμμετοχή και την ένταξη ευάλωτων ομάδων στις διαδικασίες μετάβασης. Οι καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν συνέβαλαν στη διαμόρφωση χρήσιμων συμπερασμάτων για τον τρόπο με τον οποίο οι περιοχές-λιμάνια μπορούν να εξελιχθούν σε κόμβους καινοτομίας, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής.

Η εμπειρία του Τάραντα ανέδειξε τη σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας των τοπικών οικοσυστημάτων δεξιοτήτων, της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ φορέων και της σύνδεσης των στρατηγικών λιμενικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίαςπρος όφελος του Βόλουκαι της ευρύτερης περιοχής.

H Περιφέρεια Θεσσαλίας αποκόμισε σημαντική τεχνογνωσία για τη διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού μοντέλου συνεργασίας γύρω από τον λιμένα του Βόλου, με έμφαση στην καινοτομία, τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης σε τομείς που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία, την ψηφιακή μετάβαση και τις νέες μορφές τοπικής επιχειρηματικότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από την εκπαιδευτική συμμετοχή της στο έργο PortAbility Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας συνεχίζουν να επενδύουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην αξιοποίηση καλών πρακτικών, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν την αναπτυξιακή προοπτική των λιμενικών πόλεων της Μεσογείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλ. 2413506239,359 και στην ιστοσελίδα https://www.thessaly.gov.gr/

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