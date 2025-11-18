Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε τα κρασιά της στο Λονδίνο (φωτο)

Στο πλαίσιο του τριετούς Στρατηγικού Σχεδίου Προβολής και Προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε εκδήλωση γευσιγνωσίας οίνου στο Champagne Charlies του Λονδίνου, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των θεσσαλικών κρασιών και την περαιτέρω διείσδυση τους σε μία από τις πλέον απαιτητικές αγορές παγκοσμίως.

Η εκδήλωση περιλάμβανε Walk Around Tasting καθώς και Masterclass, δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες του χώρου –εισαγωγείς, διανομείς, δημοσιογράφους και opinion leaders– να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο και την ποικιλομορφία των θεσσαλικών κρασιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τους ίδιους τους παραγωγούς, να δοκιμάσουν ετικέτες υψηλής ποιότητας και να ανταλλάξουν απόψεις για τις τάσεις και τις προοπτικές της διεθνούς οινικής αγοράς.

Τη συντονιστική παρουσίαση του Masterclass ανέλαβε ο Head Sommelier & Wine Buyer του Ekstedt at The Yard, Κλέαρχος Κανελλάκης. Στο πλαίσιο της δράσης προβολής των θεσσαλικών κρασιών οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν σημαντικές κάβες, όπως την Majestic wine warehouse και αλυσίδες super market όπως τα Sainsbury’s και τα M&S FOOD και να ενημερωθούν για τη δομή της αγοράς και τις δυνατότητες εισόδου των προϊόντων τους σε αυτήν.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα παρακάτω θεσσαλικά Οινοποιεία:

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Κτήμα Δ. Μίγας

ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

ΚΤΗΜΑ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗ

Οινοποιείο Ραψάνης Χρυσοχόου

Ρούσσας Βασίλειος Οινοποιητική – RoussasWine

ΤΣΙΑΡΔΑΚΑΣ Μ.Α.Ε ΟΙΝΟΠΟΙΕΊΟ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ

ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. ΑΕ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Terra Olympus P.C.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτριος Τσέτσιλας, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων κ. Άννα Μαρία Παπαδημητρίου και ο προϊστάμενος του Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων κ. Γεώργιος Κανάκης.\

Με τη δράση αυτή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενδυναμώνει το όραμά της για την προβολή της οινικής και γαστρονομικής της ταυτότητας, ενισχύοντας τις προσπάθειες των Θεσσαλών παραγωγών να αποκτήσουν σταθερή παρουσία στη βρετανική αγορά. Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε από εξειδικευμένους φορείς επικοινωνίας και διοργάνωσης εκθέσεων, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και διεθνή απήχηση.

Η παρουσία της Θεσσαλίας στο Λονδίνο υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Περιφέρεια στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη συνεργασιών που αναδεικνύουν τον δυναμισμό του θεσσαλικού αμπελώνα και την ποιότητα των προϊόντων του.