Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ισχυρή παρουσία σε Διεθνή Έκθεση στο Άμστερνταμ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε δυναμικά για ακόμη μία χρονιά στη Διεθνή Έκθεση PLMA 2026, μία από τις κορυφαίες εκθέσεις παγκοσμίως για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο RAIAmsterdam, στις 19–20 Μαΐου.

Με την στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Επιμελητηρίων Λάρισας και Καρδίτσας συμμετείχαν εννέα θεσσαλικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου, να πραγματοποιήσουν στοχευμένες Β2Β συναντήσεις και να συνάψουν νέες εμπορικές συνεργασίες, ενισχύοντας την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν οι: ΑΓΡΟΤΗΣ Ε.Π.Ε, ΑΦΟΙ Δ. ΚΙΣΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΕΛΒΑΚ Α.Ε., ENIAFOODSI.K.E., INTERCOMMFOODS Α.Ε., CAMPUSA.E., ΚΑΤΣΙΦΑΣ Α.Ε., ΤΑΧΑΣ Ο.Ε., ΤΖΑΦΕΤΑΣ Α.Ε.

Οι εκπρόσωποι των εταιριών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επίπεδο οργάνωσης, την ποιότητα των επαφών και τις νέες επιχειρηματικές προοπτικές που άνοιξαν μέσα από τη συμμετοχή τους στην PLMA 2026.

Τα θεσσαλικά περίπτερα επισκέφτηκαν η Ελληνίδα Πρέσβης στην Ολλανδία κα. Κατερίνα Γκίνη και ο Εμπορικός Ακόλουθος της Πρεσβείας κ. Απόστολος Μιχαλόπουλος, οι οποίοι συνομίλησαν με τους εκθέτες και τους εκπροσώπους της Περιφέρειας κα. Ζωή Σαμαρά και κ. Παναγιώτη Σταμούλη, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για την ποιότητα των προϊόντων της θεσσαλικής γης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων, επενδύοντας σε δράσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.