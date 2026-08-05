Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σοφάδων με 300.000 ευρώ

Στην προμήθεια μηχανημάτων/οχημάτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σοφάδων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των επιπτώσεων που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υπέγραψε την ένταξη της Πράξης «Εξοπλισμοί Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο Δήμου Σοφάδων» στο «Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Π/Υ 300.000€.

Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια ενός ελαστικοφόρου αρθρωτού φορτωτή με πετρελαιοκινητήρα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και δύο φορτηγών οχημάτων τύπου pick-up 4×4 με επιμήκη χώρο φόρτωσης

Οι επενδύσεις εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας κρίνονται αναγκαίες λόγω των αυξημένων αναγκών αντιμετώπισης επαναλαμβανόμενων πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή. Υπάρχει αναγκαιότητα προετοιμασίας του Δήμου για ετοιμότητα παροχής άμεσης υποστήριξης, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα, όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κτλ.

Δημ. Κουρέτας

«Η θωράκιση της Θεσσαλίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τις φυσικές καταστροφές δεν είναι για εμάς μια θεωρητική προσέγγιση, αλλά καθημερινή πράξη. Με την ένταξη της πράξης για την προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας στο Πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021-2027”, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, ενισχύουμε έμπρακτα τον Δήμο Σοφάδων. Εξασφαλίζουμε σύγχρονα μέσα — έναν αρθρωτό φορτωτή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και δύο τετρακίνητα οχήματα pick-up — δίνοντας στους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης τα εργαλεία που χρειάζονται. Η εμπειρία των τελευταίων ετών μας επιβάλλει να περάσουμε από την εκ των υστέρων αντιμετώπιση, στην έγκαιρη πρόληψη και τη διαρκή ετοιμότητα. Στεκόμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας τις υποδομές και τις δυνατότητές τους σε τοπικό επίπεδο, για να προστατεύσουμε τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.