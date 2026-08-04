Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διεκδικεί άμεσες λύσεις για τους χαλαζόπληκτους παραγωγούς της ΠΕ Λάρισας – Επαφές με ΕΛΓΑ

Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις πρόσφατες εκτεταμένες χαλαζοπτώσεις, καθώς και οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την άμεση στήριξη των πληγέντων παραγωγών και τη θωράκιση της αγροτικής παραγωγής, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, και αντιπροσωπεία του Δήμου Τυρνάβου, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Τυρνάβου κ. Στέλιο Τσικριτσή, με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Τυρνάβου, κατόπιν πρωτοβουλίας του Δήμου, με στόχο την ανάδειξη των εκτεταμένων ζημιών που υπέστησαν οι χαλαζόπληκτες περιοχές και την προώθηση συγκεκριμένων προτάσεων για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και τη λήψη μόνιμων μέτρων προστασίας της αγροτικής παραγωγής.

Στη συνάντηση επίσης συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ιωάννης Κολλάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δρ. Δημήτρης Σταυρίδης, καθώς και πρόεδροι και μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών του Δήμου Τυρνάβου.

Δημ. Κουρέτας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας επέδωσε στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ αναλυτικό υπόμνημα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με συγκεκριμένες προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, την αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας.

Παρουσιάζοντας τη συνολική εικόνα των καταστροφών, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι οι αλλεπάλληλες χαλαζοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε όλες τις πληγείσες περιοχές, με αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια παραγωγής και εισοδήματος για τους αγρότες.

Ειδικότερα, στον Δήμο Τυρνάβου και κυρίως στις περιοχές Δαμασίου, Πλατανουλίων και Δένδρων και σε μέρος της κτηματικής ενότητας της περιοχής του Τυρνάβου καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε αμπελώνες, αχλαδιές, ροδακινιές, αμυγδαλεώνες λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες και ετήσιες καλλιέργειες.

Στην επαρχία Ελασσόνας και συγκεκριμένα στην Ποταμιά, το Κεφαλόβρυσο, το Παλαιόκαστρο, τον Ευαγγελισμό, τη Μαγούλα, το Αμούρι και το Δομένικο, επλήγησαν κυρίως καπνοκαλλιέργειες, αμυγδαλεώνες, αμπελώνες και αροτραίες καλλιέργειες.

Στον Δήμο Κιλελέρ καταγράφηκαν εκτεταμένες ζημιές σε βαμβάκι, βιομηχανική τομάτα, καλαμπόκι και φιστικιές, ενώ στον Δήμο Λαρισαίων, στις περιοχές Τερψιθέας και Ελευθεραί, οι χαλαζοπτώσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές κυρίως σε βαμβάκι και καλαμπόκι, με σημαντικές απώλειες στη φετινή παραγωγή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ότι η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων καθιστούν αναγκαία την άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων μηχανισμών στήριξης, αλλά και τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πρόληψης και ανθεκτικότητας της αγροτικής παραγωγής.

Οι προτάσεις

Μεταξύ των βασικών προτάσεων που κατατέθηκαν περιλαμβάνονται:

• Η άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών και η ταχεία καταβολή προκαταβολών και αποζημιώσεων στους πληγέντες παραγωγούς.

• Η άμεση εφαρμογή της πρόσφατης νομοθετικής τροπολογίας, με την οποία οι χαλαζόπληκτες περιοχές του Ιουλίου 2026 εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αποζημιώσεων που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία «Daniel», προβλέποντας αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, χωρίς ανώτατο όριο και με δυνατότητα λήψης προκαταβολής.

• Η πρόβλεψη ειδικής ενίσχυσης απώλειας εισοδήματος για τους παραγωγούς δενδρωδών καλλιεργειών που οδηγούνται σε ανασύσταση, για όλο το απαιτούμενο διάστημα έως την πλήρη επαναφορά της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

• Η ενεργοποίηση του άρθρου 78α του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης στους πληγέντες γεωργούς μέσω πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

• Η ενίσχυση της Παρέμβασης Π3-73-2.5 για επενδύσεις ενεργητικής προστασίας, με απλούστευση των διαδικασιών και αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης στο 100% για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών και λοιπών συστημάτων προστασίας.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας πρότεινε την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζόμενων αξιών του ΕΛΓΑ, με επικαιροποίηση τόσο των τιμών αποζημίωσης όσο και της μέσης παραγωγής ανά καλλιέργεια, ώστε να ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα της παραγωγής και του αυξημένου κόστους καλλιέργειας. Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος αντιμετώπισε θετικά την πρόταση για την επικαιροποίηση του πίνακα ασφαλιζόμενων αξιών, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα θα εξεταστεί στο πλαίσιο του συνολικού εκσυγχρονισμού του συστήματος αποζημιώσεων του Οργανισμού.

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. ενημέρωσε ότι, μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών στις χαλαζόπληκτες περιοχές θα επιταχυνθούν, προκειμένου να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό οι προβλεπόμενες ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Όπως ανέφερε, με τη νέα ρύθμιση εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε για τις κακοκαιρίες «Daniel», το οποίο προβλέπει αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, κατάργηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης και δυνατότητα καταβολής προκαταβολής ύψους 65% της εκτιμώμενης αποζημίωσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, τόνισε ότι η πρόληψη αποτελεί πλέον μονόδρομο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της θεσσαλικής γεωργίας απέναντι στις ολοένα συχνότερες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα διοργανώσει το προσεχές διάστημα ειδική ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση σύγχρονων συστημάτων ενεργητικής προστασίας της αγροτικής παραγωγής. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αναλυτική ενημέρωση των παραγωγών για τις δυνατότητες εγκατάστασης ειδικών διχτύων διπλής ενέργειας για ταυτόχρονη προστασία από παγετό και χαλάζι και τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους μέσω των σχετικών παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας, υπό τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα, συνεχίζει να διεκδικεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα ουσιαστικές λύσεις για τους αγρότες της Θεσσαλίας, επιδιώκοντας την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος και την υιοθέτηση μόνιμων μέτρων πρόληψης απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ώστε η πρωτογενής παραγωγή να παραμείνει βιώσιμη και ανταγωνιστική.