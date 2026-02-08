Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δίνει τη “μάχη” διασφάλισης ποιοτικού νερού ύδρευσης

Προτεραιότητα και αναγκαίο βήμα για την εξασφάλιση πόσιμου και ποιοτικού νερού αποτελούν τα master plan διαχείρισής του, από τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης της Θεσσαλίας, τα οποία χρηματοδοτεί η Περιφέρεια μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Έπειτα από μια σειρά ετών κατά την οποία η Θεσσαλία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις στους υδατικούς της πόρους και κατ΄ επέκταση στην ύδρευση όπως και στην άρδευση των καλλιεργειών, τα master plan των Δήμων είναι το «ευαγγέλιο» της διαχείρισης των νερών.

Προηγήθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων, με την Θεσσαλία να αποτελεί μια ενιαία υδρολογική λεκάνη για την πρόληψη της επιδείνωσης, τη βελτίωση και την αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων των επιφανειακών υδάτων, την επίτευξη του στόχου της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασής τους και τη μείωση της ρύπανσης λόγω απορρίψεων και εκπομπών επικίνδυνων ουσιών .

Το Σχέδιο των Λεκανών Απορροής στoχεύει στη βελτίωση και στην αποκατάσταση των υπογείων υδάτων, στην πρόληψη της ρύπανσής τους και της επιδείνωσης της κατάστασής τους, επιδιώκοντας την ισορροπία μεταξύ άντλησης και ανανέωσης . Το επόμενο και σπουδαιότερο βήμα ήταν να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας τα master plan, ως εφαρμοστικούς κανόνες.

Τα σχέδια που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια

Η Περιφέρεια ενέταξε την χρηματοδότησης της επικαιροποίησης του καθορισμού των ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος από Υπόγεια Υδατικά Συστήματα της ΔΕΥΑ Λάρισας.

Το έργο αφορά στον προσδιορισμό των ειδικών υδρογεωλογικών συνθηκών ανά έργο υδροληψίας – υδρομάστευση πηγής ή γεώτρηση – του υπόγειου νερού με στόχο την επικαιροποίηση – καθορισμό των ζωνών προστασίας/ασφαλείας του υπόγειου νερού. Θα ενσωματωθούν και τα νέα υδρογεωλογικά δεδομένα που προέκυψαν και διαμορφώθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2023, χρονική περίοδο που έλαβε χώρα η ιστορικά ακραία κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία και επηρέασε ποσοτικά και ποιοτικά τους υδατικούς πόρους στην περιοχή αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Λάρισας.

Σκοπός του έργου είναι να διαστασιολογούν Ζώνες Προστασίας γεωτρήσεων, περιοχής αρμοδιότητας ΔΕΥΑ Λάρισας και να ενσωματωθούν τα νέα υδρογεωλογικά δεδομένα που προέκυψαν και διαμορφώθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 512.031,72 ευρώ.

* Η Περιφέρεια προχώρησε πριν λίγες ημέρες στην ένταξη της χρηματοδότησης της μελέτης του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης του Δήμου Τυρνάβου, καθώς και της Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης με αντικείμενο την “Προστασία σημείων-πεδίων υδροληψίας ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από Υπόγεια Υδατικά Συστήματα”.

Η Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη, θα περιλαμβάνει τον καθορισμό ζωνών προστασίας/ασφαλείας των πεδίων υδροληψίας ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα και σκοπός είναι η αποτελεσματική υδροδότηση των περιοχών ευθύνης του Δήμου Τυρνάβου, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα ύδρευσης θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας. Ο Προϋπολογισμός είναι 250.155,63.

*Ανάμεσα στα έργα που εξασφάλισαν χρηματοδότηση είναι και το master plan της ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας με κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο αφορά τη μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan), για προστασία και εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, καθώς και τον προγραμματισμό για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών σε πόσιμο νερό, με προϋπολογισμό 303.877,04 ευρώ.

*Ο Δήμος Αργιθέας, που αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της Θεσσαλίας στην διαχείριση των υδάτινων πόρων θα χρηματοδοτηθεί με 313.085,43 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσματική διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος των περιοχών ευθύνης του Δήμου Αργιθέας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και ποσότητα του νερού ύδρευσης.

Οι ΔΕΥΑ που προηγήθηκαν και ακολουθούν

Έχουν ήδη ενταχθεί τον τελευταίο μήνα επιπλέον τα εξής έργα:

“ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ MASTERPLAN ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ” με 297.738,11 €

“ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ” με 306.946,5 ευρώ.

“Έργα και δράσεις προτεραιότητας Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στον Δήμο Πύλης” Π/Υ 300.193,68 €

“ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ” με 303.877,04 €

Τις επόμενες μέρες εντάσσονται και λαμβάνουν χρηματοδότηση τα έργα: “Δράσεις προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων περιοχής ευθύνης της ΔΕΥΑ Τρικάλων” με 574.213,05 ευρώ και η «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ» με 308.481,24 € ενώ σε αξιολόγηση είναι 5 ακόμη master plan προϋπολογισμού 2 εκ. €.

Να σημειωθεί ότι τρία ακόμη έργα είχαν ενταχθεί αρκετά νωρίτερα, δηλαδή στα τέλη Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου του 2025 και είναι τα εξής:

“Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Δήμου Βόλου, Προστασία Πεδίων Υδροληψίας Ύδατος” με 688.787,95 €

“ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” με 412.959,62 €

“Προσδιορισμός ζωνών προστασίας των σημείων υδροληψίας περιοχών ευθύνης Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων” με 301.278,11 €.

Ο Δημήτρης Κουρέτας

Η Θεσσαλία παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα και έντονα φαινόμενα οξυμένης λειψυδρίας και παράλληλα αυξημένα πλημμυρικά φαινόμενα εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις επιτάχυνσης υδατικών έργων , ενίσχυση υποδομών αποθήκευσης και αξιοποίησης του νερού, με έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Η λειψυδρία αποτελεί δομικό πρόβλημα και απαιτήθηκε η συνεργασία όλων μας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια για τα έργα, για περιοχές ιδιαίτερα υψηλής τουριστικής και αγροτικής παραγωγής. Θέλουμε ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού. Η Περιφέρεια με γνώση και σεβασμό δίνει απαντήσεις σε συνεργασία με τους δήμους για τα έργα που έχουν τεθεί από τις τοπικές κοινωνίες σε προτεραιότητα και οι χρηματοδοτήσεις για τα master plan εξασφαλίζονται άμεσα.