Η Περιφέρεια ενίσχυσε μελισσοκόμους για τη συμμετοχή τους στο 16ο Φεστιβάλ Μελιού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 16ο Φεστιβάλ Μελιού, στο Περιστέρι Αττικής, από 5 έως 7 Δεκεμβρίου, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών και επαγγελματιών του κλάδου.

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν περισσότεροι από 300 Έλληνες παραγωγοί, οι οποίοι εξέθεσαν τα προϊόντα τους, παρουσιάζοντας στο ευρύ κοινό μοναδικές ποικιλίες μελιού σε συνδυασμό με υπερτροφές υψηλής βιολογικής αξίας, καθώς και ιδιαίτερα προϊόντα γαστρονομίας, ομορφιάς και ευεξίας, παρασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητας μέλι και φυσικές πρώτες ύλες από κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περάσουν ποιοτικό χρόνο, αφιερωμένο αποκλειστικά στο μέλι και τις θαυματουργικές του ιδιότητες, γνωρίζοντας και δοκιμάζοντας ξεχωριστά προϊόντα με βάση το μέλι και τα προϊόντα της μέλισσας, όπως γύρη, βασιλικός πολτός, κερί και πρόπολη.

Ιδιαίτερα επιτυχημένο και καινοτόμο κρίθηκε το τμήμα εξοπλισμού, το οποίο συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες του κλάδου.

Από τη Θεσσαλία συμμετείχαν οι επιχειρήσεις «ΜΕΛΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ» (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας), καθώς και η εταιρεία «InstantVap-ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» (Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων), με παρουσίαση καινοτόμων λύσεων κατασκευής εξαχνωτών οξαλικού οξέος μπαταρίας, με την Περιφέρεια να συμβάλει οικονομικά στη συμμετοχή τους.

Την Περιφέρεια και την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Θεσσαλίας εκπροσώπησε στο Φεστιβάλ ο υπηρεσιακός υπάλληλος της Διεύθυνσης, κ. Σπύρος Κατσαμάκας,

Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της ελληνικής μελισσοκομίας και τη σημαντική συμβολή της Θεσσαλίας στην παραγωγή ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων.