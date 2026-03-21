Η Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης βράβευσε την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Απόλυτα πετυχημένο κρίθηκε το final4 volleyανδρών που πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο της Νεάπολης στη Λάρισα και το οποίο συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων, καθώς οι τέσσερις ομάδες που συμμετείχαν, Παναθηναϊκός, Φλοίσβος, Πανιώνιος και ΟΦΗ προσέφεραν πλούσιο θέαμα, ενώ ο κόσμος αγκάλιασε -ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής στον τελικό- τον θεσμό.

Ο Παναθηναϊκός αναδείχτηκε κυπελλούχος Ελλάδος για 7η φορά στην ιστορία του, ενώ ο αντίπαλος του στον τελικό Φλοίσβος αποδείχθηκε σκληρός αντίπαλος.

Η διοίκηση της ΕΟΠΕ ευχαρίστησε θερμά την Περιφέρεια και τον Δήμο για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην πετυχημένη διοργάνωση των αγώνων, ενώ βράβευσε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, τον δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο, τον ΑντιπεριφερειάρχηΑθλητισμού Σωτήρη Σουλούκο και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Λευτέρη Τσουμάνη. Επίσης βραβεύτηκε και ο πρόεδρος του Φιλαθλητικού Λάρισας και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Βασίλης Ακριβούλης.

Το χειροκρότημα του κόσμου που γέμισε ασφυκτικά το Κλειστό της Νεάπολης (στις κερκίδες βρέθηκαν οικογένειες με πολλά παιδιά), κέρδισαν επίσης οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Λάρισας και συγκεκριμένα το σύνολο κρουστών υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Μακρυγιάννη, όπως και το Λύκειο Ελληνίδων με επικεφαλής τον χοροδιδάσκαλο Γιώργο Τσιμπλακούλη.

Η Θεσσαλία και η Λάρισα σε μία ακόμη σημαντική αθλητική διοργάνωση στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και απέδειξαν ότι δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, αλλά πρωταγωνιστούν, αποδεικνύοντας ότι η Περιφέρεια έχει τη δύναμη να διοργανώνει αγώνες που τιμούν τον αθλητισμό και αναβαθμίζουν την περιοχή.

Η επιτυχής ολοκλήρωση σημαντικών αθλητικών γεγονότων επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι η Θεσσαλία και η Λάρισα αποτελούν πλέον έναν αξιόπιστο, σύγχρονο και δυναμικό πόλο έλξης για τον διεθνή και εγχώριο αθλητισμό.