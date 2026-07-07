Η ομορφιά γιορτάζει στο Fashion City Outlet!

Grand Opening Party για το νέο κατάστημα Galerie de Beauté με μουσική, beauty experiences και πολλές εκπλήξεις

Το Fashion City Outlet προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου καταστήματος Galerie de Beauté, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, από τις 18:00 έως τις 21:00.

Η νέα άφιξη του Fashion City Outlet γιορτάζει το επίσημο άνοιγμά της με ένα εντυπωσιακό Opening Party, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει αγαπημένα beauty brands, μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο beauty destination της πόλης, να ανακαλύψει κορυφαία brands ομορφιάς, αρωμάτων και περιποίησης, αλλά και να απολαύσει μοναδικά beauty experiences, με τη συμμετοχή αγαπημένων creators.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχει το PLINKO Game, μέσα από το οποίο οι επισκέπτες θα διεκδικήσουν πλούσια beauty δώρα, deluxe samples και πολλές ακόμη εκπλήξεις, ενώ η Galerie de Beauté θα προσφέρει δροσερό παγωτό, δημιουργώντας την πιο καλοκαιρινή beauty εμπειρία.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα θα απογειώσει ο Party FM, με ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από τον χώρο του καταστήματος και τους παραγωγούς Έλενα Οικονόμου και Γιάννη Φακή, που θα μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από μουσική, διαγωνισμούς και live συνδέσεις.

Το Fashion City Outlet προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν μαζί το opening party της Galerie de Beauté και να ζήσουν μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη ομορφιά, μουσική, δώρα και καλοκαιρινή διάθεση.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και ένα εμπορικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με νέες αφίξεις και αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet συνεχίζει να προσφέρει ακόμη περισσότερους λόγους για να το επισκέπτονται καθημερινά οι καταναλωτές από όλη τη Θεσσαλία.

Γιατί οι πιο όμορφες εμπειρίες αξίζουν μια ξεχωριστή γιορτή — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr