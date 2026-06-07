Η Θεσσαλική Αγροδιατροφή συναντά τη Βιομηχανία, την Καινοτομία και την Εξωστρέφεια

Συνάντηση εργασίας με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος πραγματοποίησε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος εξωστρέφειας, παραγωγικής δικτύωσης και διασύνδεσης με τους βασικούς θεσμικούς, παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Γρηγόρης Γκουντόπουλος, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της Σύμπραξης, κ. Σωτήριο Ξύδη, επισκέφθηκαν τα γραφεία του Συνδέσμου στον Βόλο, όπου πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συνάντηση με τον Διευθυντή του ΣΒΘΣΕ, κ. Βασίλειο Κλειτσογιάννη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η βιομηχανία και η μεταποίηση στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού συμπλέγματος της Θεσσαλίας, μέσα από τη διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τις επιχειρήσεις, την τυποποίηση, τη συσκευασία, την ποιότητα, την καινοτομία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την εξωστρέφεια.

Η συζήτηση κινήθηκε στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας κοινής αγροδιατροφικής ταυτότητας για τη Θεσσαλία, η οποία θα συνδέει οργανικά όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας: παραγωγούς, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, μεταποιητικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεις τεχνολογίας, logistics, εμπορίας, γαστρονομίας και εξαγωγικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη μετάβασης από αποσπασματικές δράσεις σε ένα σύγχρονο, ολιστικό μοντέλο ανάπτυξης της θεσσαλικής αγροδιατροφής, με βάση τη συνεργασία, την ποιότητα, την πιστοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, την προστιθέμενη αξία των προϊόντων και τη δημιουργία σταθερών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ παραγωγής, μεταποίησης, βιομηχανίας και αγοράς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αναδείχθηκε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, ως εταίρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτελεί σημαντικό θεσμικό συνομιλητή και αρωγό στο εγχείρημα για την ανάπτυξη της θεσσαλικής αγροδιατροφής. Εκπροσωπώντας ένα κρίσιμο τμήμα της παραγωγικής, βιομηχανικής και επιχειρηματικής βάσης της περιοχής, ο Σύνδεσμος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη χαρτογράφηση των αναγκών των επιχειρήσεων, στην ανάδειξη πεδίων συνεργασίας με τον πρωτογενή τομέα και στη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της προστιθέμενης αξίας των θεσσαλικών προϊόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στα γραφεία του ΣΒΘΣΕ, τα μέλη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, συνοδευόμενα από τον Διευθυντή του Συνδέσμου, κ. Βασίλειο Κλειτσογιάννη, και τον κ. Βαγγέλη Τσαμπάζη, στέλεχος του ΣΒΘΣΕ, πραγματοποίησαν επισκέψεις σε επιχειρήσεις της Μαγνησίας, με στόχο την άμεση επαφή με την πραγματική παραγωγική, τεχνολογική και επιχειρηματική βάση της περιοχής.

Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία Centaur, εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με έδρα τον Βόλο, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ποιότητας και της ασφάλειας τροφίμων, με παρουσία στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Dr. Σωτήρη Μπάντα, όπου αναδείχθηκε ότι η Θεσσαλία διαθέτει δυναμικές και καινοτόμες επιχειρήσεις, με υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή προσανατολισμό, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου, στην ενίσχυση της ποιότητας, της πιστοποίησης και της εξωστρέφειας των θεσσαλικών προϊόντων.

Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Voliotis Family, σε πρότυπο ελαιοτριβείο στην περιοχή του Πηλίου, όπου τα μέλη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης συναντήθηκαν με τον κ. Αποστόλη Βολιώτη. Πρόκειται για μια μικρή αλλά ιδιαίτερα οργανωμένη μονάδα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και boutique φιλοσοφία, η οποία λειτουργεί όχι μόνο ως χώρος παραγωγής, αλλά και ως επισκέψιμος χώρος παρουσίασης, εμπειρίας και προβολής της τοπικής ελαιοκομικής ταυτότητας. Η μονάδα συνδυάζει την παραγωγική διαδικασία με την αισθητική, την ποιότητα, την εξωστρέφεια και τη δυνατότητα σύνδεσης του προϊόντος με τον αγροτουρισμό, τη γαστρονομία και την τοπική εμπειρία.

Ο κ. Γρηγόρης Γκουντόπουλος δήλωσε:

«Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Θεσσαλίας επιδιώκει να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην παραγωγή, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, την καινοτομία και την αγορά. Η Θεσσαλία διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση, δυναμικές επιχειρήσεις και σημαντική τεχνογνωσία. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους σε ένα κοινό αναπτυξιακό πλαίσιο, με επίκεντρο την ποιότητα, την εξωστρέφεια και την κοινή αγροδιατροφική ταυτότητα της Θεσσαλίας».

Ο Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, κ. Βασίλειος Κλειτσογιάννης, δήλωσε:

«Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προσπάθεια της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, την τεχνολογία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θεσσαλικών προϊόντων και των επιχειρήσεων της περιοχής.

Η Θεσσαλία διαθέτει σημαντική παραγωγική και επιχειρηματική δυναμική. Μέσα από συντονισμένες συνέργειες μεταξύ παραγωγών, επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων και της Περιφέρειας, μπορούν να διαμορφωθούν πρακτικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την προστιθέμενη αξία της αγροδιατροφής και θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής».

Η συνάντηση με τον ΣΒΘΣΕ και οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις της Μαγνησίας εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη μετάβαση από τη θεσμική συγκρότηση στην ενεργή λειτουργία, με έμφαση στην πράξη, στη δικτύωση, στη συνεργασία με τους εταίρους της και στην παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για την τοπική οικονομία και την αγροδιατροφική ανάπτυξη της Θεσσαλίας.