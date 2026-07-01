Η Θεσσαλία στο επίκεντρο της τουριστικής αγοράς των χωρών Benelux

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ταξίδι εξοικείωσης (FAM Trip) που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, φιλοξενώντας σημαντικούς εκπροσώπους της τουριστικής αγοράς και των μέσων ενημέρωσης των χωρών Benelux (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της διεθνούς προβολής του προορισμού και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνέχεια της στοχευμένης παρουσίασης της Θεσσαλίας που πραγματοποίησε η Περιφέρεια στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Κάτω Χωρών και την Ελληνική Πρεσβεία, όπου παρουσιάστηκε το τουριστικό προϊόν της περιοχής σε τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους και εκπροσώπους της ταξιδιωτικής αγοράς. Η ανταπόκριση εκείνης της εκδήλωσης οδήγησε στη διοργάνωση του συγκεκριμένου FAM Trip, επιβεβαιώνοντας ότι η συστηματική εξωστρέφεια αποδίδει απτά αποτελέσματα.

Στην αποστολή συμμετείχαν οι Mélina Anne Schumacher (BT Tours), Klaas Andreas Cassiman (Neckermann), Charlien Sabbe (Essential Greece / Travelscape), η δημοσιογράφος France Louise Gavroy (TourismaGuide) και η Πηνελόπη Αθανασοπούλου, εκπρόσωπος του ΕΟΤ Benelux.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους, οι συμμετέχοντες γνώρισαν από κοντά τη μοναδική ταυτότητα της Θεσσαλίας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επισκέψεων που ανέδειξε τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία, τον οινοτουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τις εναλλακτικές δραστηριότητες και, πάνω απ’ όλα, την αυθεντική φιλοξενία των ανθρώπων της.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τη Λάρισα, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Νάτασας Αδαμοπούλου και της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας Μαρίας Γαλλιού. Ακολούθησαν επισκέψεις στο Διαχρονικό Μουσείο, στο Αρχαίο Θέατρο και σε επιχειρήσεις της περιοχής

Στη συνέχεια η αποστολή επισκέφθηκε τα Μετέωρα, τη Λίμνη Πλαστήρα, το Πήλιο και τον Βόλο, γνωρίζοντας εμβληματικά μνημεία, μοναστήρια, οινοποιεία, αγροτουριστικές επιχειρήσεις, τοπικούς παραγωγούς, ξενοδοχειακές μονάδες και χώρους πολιτισμού. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού και παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης θεματικών μορφών τουρισμού στη Θεσσαλία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Δημ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε:

«Η Θεσσαλία διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει στον σύγχρονο τουριστικό χάρτη της Ευρώπης. Η στρατηγική μας βασίζεται στη συνέπεια, στις διεθνείς συνεργασίες και στην εξωστρέφεια. Μέσα από δράσεις όπως το συγκεκριμένο FAM Trip δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς με ανθρώπους που επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές επιλογές χιλιάδων επισκεπτών και ανοίγουμε νέους δρόμους για την τουριστική ανάπτυξη και την τοπική οικονομία.»

Ν. Αδαμοπούλου

Η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θεσσαλίας Νατάσα Αδαμοπούλου δήλωσε

«Το σημαντικότερο στοιχείο ενός ταξιδιού εξοικείωσης είναι ότι οι φιλοξενούμενοι δεν γνωρίζουν απλώς έναν προορισμό· τον βιώνουν. Κάθε προσωπική εμπειρία μετατρέπεται σε μια ιστορία που θα ταξιδέψει στις χώρες τους, σε ένα δημοσίευμα, σε ένα νέο τουριστικό πακέτο ή σε μια πρόταση προς τους πελάτες τους. Αυτός είναι ο λόγος που επενδύουμε με συνέπεια σε τέτοιες δράσεις. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε ισχυρούς πρεσβευτές της Θεσσαλίας στο εξωτερικό και να αναδεικνύουμε έναν προορισμό που συνδυάζει μοναδικά τον πολιτισμό, τη φύση, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες.»

Το FAM Trip ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις από όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν την προβολή της Θεσσαλίας στις αγορές του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου, μέσα από νέα ταξιδιωτικά προγράμματα, δημοσιεύματα και επαγγελματικές συνεργασίες. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε δράσεις εξωστρέφειας, αξιοποιώντας τις διεθνείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής ποιότητας και την καθιέρωση της Θεσσαλίας ως ενός σύγχρονου, βιώσιμου και πολυθεματικού προορισμού.

Η Θεσσαλία συμπυκνώνει την Ελλάδα – και κάθε τέτοια πρωτοβουλία φέρνει αυτή τη μοναδική εμπειρία πιο κοντά στους μελλοντικούς επισκέπτες.