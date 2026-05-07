Η Γιορτή της Μητέρας γίνεται εμπειρία στο Fashion City Outlet

Live radio, κληρώσεις και δώρα που κάνουν τη μέρα ξεχωριστή

Το Fashion City Outlet γιορτάζει τη Γιορτή της Μητέρας με μια ξεχωριστή εμπειρία αφιερωμένη σε όλες τις γυναίκες, συνδυάζοντας μουσική, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα σε μια μέρα γεμάτη θετική ενέργεια.

Το Σάββατο 9 Μαΐου, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλίας γεμίζει ρυθμό και ζωντάνια, καθώς ο ραδιοφωνικός σταθμός Party FM 97.1 εκπέμπει live από τον χώρο του Fashion City Outlet (18:00–20:00), με την Έλενα Οικονόμου και τον Γιάννη Φακή στα decks, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα για όλους τους επισκέπτες.

Αγορές που μετατρέπονται σε ευκαιρία για δώρα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις 12:00 έως τις 19:50, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε μεγάλες κληρώσεις, πραγματοποιώντας αγορές αξίας 5€ και άνω από το Food Court.

Με την προσκόμιση της απόδειξης στο Information Desk, παραλαμβάνουν τον λαχνό συμμετοχής και τον τοποθετούν στην ειδικά διαμορφωμένη κάλπη, διεκδικώντας εντυπωσιακά δώρα.

Οι live κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 20:00, με τη λήξη της ραδιοφωνικής αναμετάδοσης.

Δώρα που κάνουν τη διαφορά

Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα και εμπειρίες:

Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Lecadin Hotel στο Καρπενήσι

στο Καρπενήσι Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Chalet Likouresi Village στο Καρπενήσι

στο Καρπενήσι Ημερήσια οικογενειακή εμπειρία στο Κτήμα Φιλόνεικος

Panaidis Eyewear : γυναικεία γυαλιά Stella McCartney

: γυναικεία γυαλιά Θεραπείες από τη Diamond Clinic (πρόσωπο, κρυολιπόλυση & laser αποτρίχωσης)

(πρόσωπο, κρυολιπόλυση & laser αποτρίχωσης) Mango gift card αξίας 50€

gift card αξίας 50€ Sinsay δύο δωροεπιταγές αξίας 30€

δύο δωροεπιταγές αξίας 30€ Volta Fun Park: καφέδες και γλυκά για απολαυστικές στιγμές

Μια ημέρα αφιερωμένη σε εκείνες

Με επιλογές για αγορές, χαλαρή βόλτα και στιγμές ψυχαγωγίας, το Fashion City Outlet δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για να γιορτάσουμε τη Γιορτή της Μητέρας με τρόπο ουσιαστικό και χαρούμενο.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που ενώνει εμπειρίες, το Fashion City Outlet προσκαλεί όλους να γιορτάσουν μαζί.

Γιατί κάποιες μέρες αξίζουν λίγο παραπάνω — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

