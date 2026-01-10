Ημερίδα και εργαστήριο κοινωνικής καινοτομίας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνδιοργανώνει με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και με την υποστήριξη του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερίδα και εργαστήριο Κοινωνικής Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα.

Το θέμα της ημερίδα αφορά στην κοινωνική καινοτομία στον δημόσιο τομέα και στο ρόλο της Περιφερειακής /Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Η περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας» και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, από τις 9:00 έως τις 12:30, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πάρκου Καινοτομίας JOIST, στη Λάρισα και αποσκοπεί στην εξοικείωση φορέων (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) με την έννοια της Κοινωνικής Καινοτομίας και στην εύρεση σύγχρονων τρόπων –προσεγγίσεων εφαρμογής της.

Συγκεκριμένα θα αναλυθούν τα παρακάτω θέματα: Η Διαμόρφωση Πολιτικών και Στρατηγικής για την προώθηση της Κοινωνικής Καινοτομίας σε Περιφερειακό Επίπεδο. Η Κοινωνική Καινοτομία ως εργαλείο σχεδιασμού πολιτικών σε συνάρτηση και αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου και η Στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η Κοινωνική Καινοτομία στην Πράξη – Εργαλεία και Καλές Πρακτικές.

Η ημερίδα καινοτομίας είναι ανοικτή σε όλους τους δημόσιους φορείς, ΝΠΙΔ, συλλόγους, οργανώσεις και ευρύτερο κοινό.

Το Εργαστήριο Καινοτομίας για τους δημοσίους υπαλλήλους (μέσω του Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) υλοποιείται δια ζώσης τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, από τις 10:30 έως τις 16:30, στην αίθουσα Future Learning LAB του Πάρκου Καινοτομίας JOIST, στη Λάρισα.

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Καινοτομίας θα πραγματοποιηθούν συνεργατικές και διαδραστικές συνεδρίες και τα στελέχη θα συνεργαστούν σε ομάδες. Θα εξεταστούν καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία στην ανίχνευση των στόχων και των αναγκών των εταίρων που συμμετέχουν στην περιφερειακή κοινωνική πολιτική, καθώς και προκλήσεις και ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης για την εφαρμογή της Στρατηγικής Κοινωνικής Καινοτομίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Εργαστήριο Καινοτομίας

Τα στελέχη του δημοσίου θα πρέπει:

1. να εγγραφούν προηγουμένως στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp

2. να επιλέξουν από τον θεματικό κύκλο «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα: Εργαστήριο Καινοτομίας: «Εξερεύνηση των πρωτότυπων εφαρμογών και των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης σε λειτουργίες και παρεχόμενες υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» (Κωδικός ΙΝΕΠ: 7001Δ26).

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026.