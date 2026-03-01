Την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 9.00 θα πραγματοποιηθεί η 11η Περιφερειακή ενημερωτική ημερίδα για την προσαρμογή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή. Η ημερίδα διοργανώνεται με την επιμέλεια της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου (Καλλισθενους 27 & Θεοφράστου) στην πόλη της Λάρισας.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Θεσσαλίας για την προσαρμογή της Περιφέρειάς τους στην κλιματική αλλαγή, μέσα από την μέσα από την παρουσίαση των σχετικών πολιτικών και των στρατηγικών σχεδιασμών.

Στην αρχή της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Περιφέρειας ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές, σχετικά με τους πλέον ευάλωτους τομείς, στην κλιματική αλλαγή.

Η ημερίδα θα εστιάσει στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

Υδάτινοι πόροι

Βιοποικιλότητα

Παράκτια Ζώνη

Δασοπονία

Αγροτικός τομέας

Πολιτιστική κληρονομιά

Για περαιτέρω πληροφορίες, σχετικά με την ημερίδα μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω e-mail: AdaptiveGreece.InfoDays@gmail.com.