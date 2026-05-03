“Ζωντάνεψε” η ιστορία με τα εγκαίνια του Χώρου Μνήμης Δημήτρη Κασλά στο Πουρί

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του «Χώρου Μνήμης Δημήτρη Κασλά» στο Πουρί του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ενός χώρου που συνδυάζει παράδοση και σύγχρονη τεχνολογία, προσφέροντας βιωματική εμπειρία, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τη στρατιωτική πορεία του Ταγματάρχη Δημήτρη Κασλά που διακρίθηκε ως ηγετική στρατιωτική προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας και τη ζωή του μέσα από αυθεντικά τεκμήρια και ψηφιακές εφαρμογές.

Οι εκδηλώσεις που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Β. Σποράδων και ο φορέας πολιτισμού της Ι.Μ.Δ. «Μαγνήτων Κιβωτός, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος» ξεκίνησαν το πρωί στην κεντρική πλατεία του Πουρίου με Θεία Λειτουργία, επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην οποία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος.

Στη συνέχεια έγινε η κατάθεση στεφάνων στο ηρώο του Πουρίου από το Ανώτατο Διοικητή της Φρουράς Βόλου, τον Διοικητή της Σ.Μ.Υ. τον Δήμαρχο Ζαγοράς Κων/νο Καραγεωργίου και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ακολούθησαν χαιρετισμοί στο προαύλιο του «Χώρου Μνήμης Δημήτριος Κασλάς», με καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο Ζαγοράς κ. Κωνσταντίνο Καραγεωργίου, χαιρετισμό από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτριο Κουρέτα, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Δελετζέ, καθώς και χαιρετισμούς από στρατιωτικές αρχές και επισήμους προσκεκλημένους.

Στη συνέχεια μίλησαν ο Δρ Θεόδωρος Νημάς, φιλόλογος – διδάκτορος Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Δρ Αλέξανδρου Καπανιάρη, επιστημονικού υπευθύνου του «Χώρου Μνήμης Δημήτριος Κασλάς».

Δημ. Κουρέτας

Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανάφερε ότι «η σημερινή εκδήλωση δεν αναφέρεται απλά σε ένα έργο, ούτε αποτελεί απλώς την απόδοση τιμής σε έναν σπουδαίο Έλληνα αξιωματικό. Αποτελεί μια πράξη ιστορικής δικαιοσύνης. Μια πράξη διατήρησης της εθνικής μνήμης. Μια πράξη ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές», ενώ χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κασλά όχι μόνο έναν γενναίο στρατιωτικό, αλλά μια εμβληματική μορφή της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ένας αξιωματικός που υπηρέτησε με αυταπάρνηση, πίστη και αίσθημα καθήκοντος την πατρίδα, από τη Μικρασιατική Εκστρατεία μέχρι το Έπος του 1940 και την Εθνική Αντίσταση. Γεννημένος εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο του Πηλίου»,

Αναφερόμενος στο «Χώρο Μνήμης Δημήτρη Κασλά» ο Δημ. Κουρέτας τόνισε πως «δεν είναι απλώς ένα εκθετήριο ιστορικών αντικειμένων. Είναι ένας ζωντανός τόπος ιστορικής γνώσης και εθνικής αυτογνωσίας. Ένας χώρος που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν όχι μόνο τη στρατιωτική πορεία του Δημήτρη Κασλά, αλλά και το ιστορικό πλαίσιο μιας ολόκληρης εποχής. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ο χώρος αυτός δημιουργήθηκε με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια και με αξιοποίηση σύγχρονων μέσων παρουσίασης, ώστε η ιστορία να γίνεται βιωματική εμπειρία για τις νεότερες γενιές. Ας είναι λοιπόν αυτός ο χώρος ένας φάρος ιστορικής μνήμης και εθνικής συνείδησης. Ένας τόπος όπου οι νεότεροι θα μαθαίνουν, θα εμπνέονται και θα αντιλαμβάνονται ότι η ιστορία δεν είναι κάτι μακρινό και ξεχασμένο, αλλά μια ζωντανή παρακαταθήκη που μας συνοδεύει και μας καθοδηγεί».

Ακολούθησε ξενάγηση στο εσωτερικό του «Χώρου Μνήμης Δημήτριος Κασλάς», ενώ οι εκδηλώσεις έκλεισαν με επίσημο γεύμα από τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου και την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π. Ε. Μαγνησίας & Βορείων Σποράδων.

Στις εκδηλώσεις έδωσαν το παρόν μεταξύ άλλων οι βουλευτές της ΝΔ Μαγνησίας Χρ. Τριαντόπουλος, Χρ. Μπουκώρος ο πρώην βουλευτής και Νομάρχης Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.