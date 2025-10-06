Ευλογιά: Στο πόδι οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι – Προχωρούν σε κινητοποιήσεις

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι στο τέλος του Οκτωβρίου ή έως τις αρχές Νοεμβρίου σε συνεννόηση με την επιτροπή μπλόκων των αγροτών, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κτηνοτροφία λόγω των ζωονόσων, αλλά και των καθυστερήσεων στις πληρωμές.

Τα παραπάνω ειπώθηκαν σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησαν στα γραφεία του ΣΕΚ, στην Αθήνα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, και μέλη της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής, οι οποίοι παρουσίασαν δραματικά στοιχεία για τη συρρίκνωση του κτηνοτροφικού κλάδου.

«Ο βασικός πυλώνας της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα είναι η αιγοποβατοτροφία, που απασχολεί τουλάχιστον το 70% των κτηνοτρόφων και πλήττεται σφοδρά. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία.

Μέσα σε 1,5-2 χρόνια χάθηκαν περίπου 500.000 παραγωγικά ζώα από τις ζωονόσους, τις πυρκαγιές κ.λπ. Αν αναλογιστούμε ότι τα παραγωγικά ζώα είναι 6 εκατομμύρια στην Ελλάδα, έχει χαθεί το 10% του ζωικού κεφαλαίου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μόσχος.

Επιμένουν για εμβολιασμό οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι

Την ώρα που η ευλογιά επανεμφανίζεται με ανησυχητική ένταση, η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει αμετακίνητη στην άρνησή της να επιτρέψει τον εμβολιασμό των ζώων.

Οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται αντίθετοι με το ενδεχόμενο ενός lockdown, καθώς θεωρούν ότι σε αυτήν τη φάση θα έχει δραματικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για την κτηνοτροφία, ενώ το μέτρο του εμβολιασμού, το οποίο για άλλη μια φορά έθεσαν στο τραπέζι ως «όπλο» απέναντι στην αντιμετώπιση της ευλογιάς, απορρίφθηκε ξανά από το ΥΠΑΑΤ.

Και αυτή την εβδομάδα εντοπίστηκαν αρκετές θετικές εστίες, πράγμα που σημαίνει ότι η λειτουργία των 17 απολυμαντικών σταθμών στη Θεσσαλία (σ.σ. από τους οποίους πέρασαν περίπου 1.540 οχήματα) δεν βοήθησε σημαντικά στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Μόνη λύση είναι η άμεση καταβολή των ενισχύσεων για τις ζωοτροφές, προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα ζώα μας στις μονάδες. Αλλιώς, από το πεθάνουν από την ασιτία και να μην αποζημιωθούμε, προτιμούμε να πεθάνουν από την ευλογιά και να αποζημιωθούμε, έστω και με καθυστέρηση», δήλωσε με ειλικρίνεια Λαρισαίος κτηνοτρόφος.

Δ. Μπαλούκας: «Βρισκόμαστε στη χειρότερη καμπή της ιστορίας της κτηνοτροφίας»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, στο πλαίσιο της συζήτησης στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με θέμα την εξάπλωση της ευλογιάς, εμφανίστηκε επικριτικός ως προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης, σημειώνοντας πως «βρισκόμαστε στη χειρότερη καμπή της ιστορίας της κτηνοτροφίας τους τελευταίους μήνες, αφού δεν φροντίσαμε να έχουμε ένα πλάνο δράσης. Μετράμε χιλιάδες ζώα νεκρά και πάνω από 1.000 κτηνοτρόφους χωρίς εισόδημα.

Δυστυχώς, πρέπει να αποδεχθούμε ότι η εκρίζωση απέτυχε, ενώ καμία μέριμνα δεν υπάρχει για το εισόδημα που χάνεται λόγω θανάτωσης του κοπαδιού. Έχουμε μείνει πίσω από το νόσημα και όσο δεν πάμε μπροστά θα συνεχίσουμε να μετράμε απώλειες».

trikalaenimerosi.gr (Mε πληροφορίες από ypaithros.gr)