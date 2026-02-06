Επιστολή Κουρέτα στο ΥπΑΑΤ για τις ενισχύσεις στις εκτάσεις της τέως λίμνης Κάρλας

Μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 2/2/26 με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Γης για το χρόνιο και δυσεπίλυτο μέχρι σήμερα πρόβλημα ιδιοκτησίας των παρακάρλιων περιοχών, ο Περιφερειάρχης

Μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 2/2/26 με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Γης για το χρόνιο και δυσεπίλυτο μέχρι σήμερα πρόβλημα ιδιοκτησίας των παρακάρλιων περιοχών, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έστειλε σχετική επιστολή στο ΥπΑΑΤ, με την οποία αιτείται τη συνέχιση της καταβολής των ενισχύσεων στους παραγωγούς που καλλιεργούν τις συγκεκριμένες εκτάσεις.

Το αμέσως επόμενο διάστημα δρομολογείται συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ των νομικών υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Χωροταξίας και της Περιφέρειας, όπου θα συζητηθούν λύσεις επί της ρύθμισης των ιδιοκτησιακών ζητημάτων στις εκτάσεις της τέως λίμνης Κάρλας, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 5035/2023 και τη σχετική από 21-03-2023 Έκθεση επί του Νομοσχεδίου, καθώς και η εξέταση των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τις εργασίες κτηματογράφησης του Ελληνικού Κτηματολογίου στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας & Σποράδων.

Αναλυτικότερα η επιστολή του Δημ. Κουρέτα στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ με θέμα «Πληρωμή των ενισχύσεων για το έτος 2025 σε καλλιεργητές των εκτάσεων της τέως λίμνης Κάρλας:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο των διασταυρωτικών ελέγχων που διενεργούνται από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την καταβολή αγροτικών ενισχύσεων στους πραγματικούς και νόμιμους καλλιεργητές, μας κατέστη γνωστό, κατόπιν σχετικών αναφορών καλλιεργητών των εκτάσεων της τέως λίμνης Κάρλας, ότι έχει ανακύψει σοβαρό ζήτημα ως προς την πληρωμή των ενισχύσεων για το έτος 2025.

Το πρόβλημα οφείλεται στην καταγραφή των αντίστοιχων Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στις αρχικές εγγραφές του λειτουργούντος Κτηματολογίου της Π.Ε. Λάρισας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ΥπΑΑΤ), γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία πληρωμής της βασικής εισοδηματικής ενίσχυσης βιωσιμότητας και, ενδεχομένως, και λοιπών συναφών ενισχύσεων.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω κτηματολογικές εγγραφές είναι αρχικές και όχι “τελεσίδικες”, ήτοι δεν έχει ακόμη παραχθεί το έννομο αποτέλεσμα της οριστικοποίησης των εγγραφών, ιδίως στις περιπτώσεις αμφισβήτησης ή “αντιδικίας” μεταξύ ιδιωτών καλλιεργητών και του Δημοσίου (ΥπΑΑΤ). Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 5035/2023 και τη σχετική αιτιολογική έκθεση, προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης των ιδιοκτησιακών ζητημάτων που αφορούν τις εκτάσεις της τέως λίμνης Κάρλας, πλην όμως οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρες.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις ή Τοπικές Κοινότητες, έχουν ήδη εκδοθεί θετικές αποφάσεις υπέρ των ιδιωτών από τις Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων του Κτηματολογίου, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διοικητική διαδικασία ενσωμάτωσης τους στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές της Π.Ε. Λάρισας. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί σύγχυση εκ μέρους μερίδας καλλιεργητών ως προς το αρμόδιο διοικητικό όργανο ενώπιον του οποίου όφειλαν να προσφύγουν για τη ρύθμιση της “αντιδικίας” τους με το Δημόσιο, με συνέπεια να μην ασκηθούν εμπρόθεσμα ή επαρκώς αιτιολογημένα τα σχετικά ένδικα ή διοικητικά μέσα.

Η θέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας παραμένει αμετάβλητη: θεωρούμε ότι οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες αμφισβητούνται βάσει τίτλων (συμβόλαια, χρησικτησία), δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τους ελέγχους για την καταβολή των ενισχύσεων, έως την οριστική ρύθμιση ή τελεσιδικία των σχετικών διαδικασιών. Επίσης οι περιπτώσεις που κρίθηκαν από τις επιτροπές του κτηματολογίου ευνοϊκά υπέρ των ιδιωτών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη και του καλόπιστου διοικούμενου, καθώς και την πολυπλοκότητα της κτηματολογικής και αγροτικής-εποικιστικής νομοθεσίας, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ιδίως στη Θεσσαλία και ειδικότερα στην Π.Ε. Λάρισας και την Π.Ε. Μαγνησίας, ο αγροτικός κόσμος έχει ήδη πληγεί σοβαρά από την πρόσφατη κακοκαιρία «Daniel» και η περαιτέρω απώλεια γεωργικού εισοδήματος ενέχει άμεσο κίνδυνο βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και απώλειας δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για τα έτη 2025 και 2026. Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνεται η υιοθέτηση αντίστοιχων λύσεων με αυτές που εφαρμόστηκαν σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, όπως προβλέφθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (δελτίο τύπου 22-12-2025), ήτοι η δυνατότητα υποβολής ψηφιακής Υπεύθυνης Δήλωσης Κατοχής Αγροτεμαχίου μέσω της ΕΑΕ στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για αγροτεμάχια χωρίς έγκυρο ΚΑΕΚ, καθώς και η συνεκτίμηση πρόσθετων στοιχείων, όπως ο έλεγχος ιστορικότητας των δηλώσεων ΟΣΔΕ προηγούμενων ετών ή κάθε άλλου πρόσφορου αποδεικτικού μέσου.

Είναι, τέλος, προφανής η ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ του Λειτουργούντος Κτηματολογίου (Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης), του ΥΠΕΝ και του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συνολικά τα ζητήματα αντιδικίας μεταξύ ιδιωτών καλλιεργητών και Δημοσίου. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση ή συνεργασία».