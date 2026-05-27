Επιστολή Κουρέτα σε Σχοινά για τις λανθασμένες δεσμεύσεις αγροτεμαχίων από το σύστημα Monitoring

Την άμεση παρέμβασή του ΥΠΑΑΤ Μαργαρίτη Σχοινά για την επίλυση των λανθασμένων δεσμεύσεων αγροτεμαχίων από το σύστημα Monitoring, ώστε να ληφθούν όλες οι κατάλληλες πρωτοβουλίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων, αλλά και να διαφυλαχθεί το εισόδημα των αγροτών, ζητά με επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτας.

Αναλυτικότερα η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα σοβαρά προβλήματα, που έχουν προκύψει λόγω δυσλειτουργιών του συστήματος δορυφορικού ελέγχου «Monitoring» στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2025, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η καταβολή των δικαιούμενων ενισχύσεων σε αγρότες της Θεσσαλίας, την ώρα που δεν υπάρχει επαρκής, έγκαιρη και επίσημη ενημέρωση προς τους παραγωγούς, τα ΚΥΔ και τους γεωτεχνικούς.

Έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι οι δορυφορικές απεικονίσεις και οι αλγοριθμικές εκτιμήσεις δύναται να μην αποτυπώνουν με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση του αγρού ιδίως σε περιπτώσεις όψιμων φυτεύσεων, μικρών ή κατακερματισμένων αγροτεμαχίων, αγροτεμαχίων με συνύπαρξη νεαρών και παραγωγικών δέντρων, καθώς και καλλιεργειών, όπου η παραγωγή συγκομίζεται σταδιακά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο παραγωγικά αγροτεμάχια να αμφισβητούνται και να δεσμεύονται με τον χαρακτηρισμό «Μη επιβεβαίωση δηλωθείσας καλλιέργειας».

Λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο απώλειας δικαιούμενων ενισχύσεων των πραγματικών παραγωγών, κρίνεται απολύτως αναγκαία η άμεση παρέμβασή σας ώστε να ληφθούν όλες οι κατάλληλες πρωτοβουλίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων αλλά και να διαφυλαχθεί το εισόδημα των αγροτών.