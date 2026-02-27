Επιστολή Κουρέτα σε Μπιλλίνη για τη λειτουργία των απολυμαντικών σταθμών

Αναλυτική απάντηση στις δηλώσεις του Προέδρου της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς κ. Χαράλαμπου Μπιλλίνη απέστειλε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Με την επιστολή του, ο Περιφερειάρχης αποκαθιστά την πραγματικότητα σχετικά με τη λειτουργία των απολυμαντικών σταθμών στην περιοχή, παραθέτοντας το πλήρες ιστορικό των ενεργειών της Περιφέρειας από τον Αύγουστο του 2025 έως σήμερα, ενώ παράλληλα καλεί την Επιτροπή σε επιστημονικό διάλογο επί του πεδίου.

Απαντώντας σε αιτιάσεις περί ανεπαρκούς λειτουργίας απολυμαντικών σταθμών στην επικράτεια, ο κ. Κουρέτας ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τις τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και επισημαίνει την πρωτοπορία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη λήψη μέτρων βιοασφάλειας για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Αναλυτικότερα η επιστολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς κ. Χαρ. Μπιλλίνη.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, σε απάντηση των δηλώσεών σας της 24ης Φεβρουαρίου για την ανεπαρκή λειτουργία απολυμαντικών σταθμών στις Περιφέρειες, σας ενημερώνουμε, όπως ίσως δεν γνωρίζετε, για τα κάτωθι:

1. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που ξεκίνησε στις 12 Αυγούστου 2025 τη λειτουργία έξι απολυμαντικών σταθμών με δική της πρωτοβουλία, προκειμένου να προστατεύσει την περιοχή της Ελασσόνας, η οποία καλύπτει έναν πολύ μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων.

2. Στη συνέχεια και εφαρμόζοντας την υπ’ αριθμ. 248977/16-09-2025 επιστολή του Γ.Γ του ΥΠ.Α.Α.Τ., αύξησε από τις 18 Σεπτεμβρίου (εντός 2 ημερών και πριν από οποιαδήποτε άλλη Περιφέρεια) τους απολυμαντικούς σταθμούς από έξι σε δεκαέξι. Οι δεκαέξι απολυμαντικοί σταθμοί λειτούργησαν έως τις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια μειώθηκαν σε δέκα, λόγω αδυναμίας της αναδόχου εταιρείας να ανταποκριθεί σε αυτό τον αριθμό.

3. Οι δέκα απολυμαντικοί σταθμοί λειτούργησαν έως τις 18 Δεκεμβρίου, ημερομηνία που διακόπηκε η λειτουργία τους λόγω και πάλι τεχνικής αδυναμίας της εταιρείας να ανταποκριθεί.

4. Με δεδομένο ότι με την έναρξη της νέας χρονιάς και λόγω οικονομικών διαδικασιών, γνωρίζαμε ότι θα καθυστερήσει η επαναλειτουργία τους, γνωστοποιήσαμε την προσωρινή αυτή αδυναμία, με το υπ’ αριθμ. 16649/16-01-2026 μας στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. και σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις της, προτείνοντας εναλλακτικά μέτρα βιοασφάλειας και ζητώντας της σύμφωνη γνώμη τους.

5. Στις 20 Ιανουαρίου με το υπ’ αριθμ. 13584/20-01-2026 έγγραφό της, η Διεύθυνση Υγείας Ζώων, μας υπέδειξε κάποια εναλλακτικά μέτρα σε σχέση με τις μετακινήσεις των οχημάτων και εφαρμογής άλλων μέτρων βιοασφάλειας, τα οποία επικοινωνήθηκαν άμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

6. Στις 09 Φεβρουαρίου και με ταχύτατες διαδικασίες, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επαναλειτούργησε έξι απολυμαντικούς σταθμούς και ξεκίνησε τη διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού για την λειτουργία δεκαέξι απολυμαντικών σταθμών (μετά και από την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24-02-2026 με τον Γ.Γ. ΥΠ.Α.Α.Τ.) σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου και ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της νόσου τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Λαμβάνοντας υπόψη σας όλα τα παραπάνω καθώς επίσης και το μεγάλο και πολύπλοκο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον τεράστιο αριθμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τον αριθμό των εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων που υπερβαίνει το 1.000.000 ζώα και αφού υποστηρίζετε στις δηλώσεις σας ότι διαπιστώσατε την υπολειτουργία απολυμαντικών σταθμών στην Επικράτεια, παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε με βάση τα δικά σας επιδημιολογικά δεδομένα, πόσους απολυμαντικούς σταθμούς θεωρείτε εσείς επαρκείς για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε., σας γνωρίζουμε ότι είστε ευπρόσδεκτος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, να μας επισκεφτείτε και να διαπιστώσετε από μόνος σας τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν γίνει από την Περιφέρεια και να συζητήσουμε σε επιστημονική βάση την από τούδε και στο εξής την διαχείριση της νόσου με βάση την εμπειρία σας και τις πολύτιμες γνώσεις σας» καταλήγει η επιστολή Κουρέτα. .